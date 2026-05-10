MotoGP | GP Le Mans 2026: la Gara in DIRETTA (live e foto)

15:07 Grazie per averci seguito! Appuntamento tra pochi giorni con il Gran Premio di Barcellona. Buona serata!

14:46 Si spezza un digiuno di vittorie lungo 588 giorni per Martin. Lo spagnolo è a -1 da Bezzecchi in classifica Mondiale

GIRO 27 – ULTIMO GIRO! Jorge Martin vince il Gran Premio di Le Mans! Secondo Marco Bezzecchi davanti ad Ai Ogura. Di Giannantonio sorpassa Acosta all’ultimo e sale quarto, davanti ad Acosta, Quartararo, Bastianini, Fernandez, Aldeguer e Marini. Undicesimo Zarco, a seguire: Rins, Toprak, Morbidelli, Miller e Folger

GIRO 26 – Di Giannantonio ha raggiunto Acosta per la quarta posizione. Ogura a sei decimi da Bezzecchi

GIRO 25 – Martin passa al comando!

GIRO 24 – Tre decimi separano Bezzecchi e Martin, tre Aprilia davanti a tutti

GIRO 23 – 5 GIRI AL TERMINE! Arriva il sorpasso, Ogura sale terzo

GIRO 22 – Ogura ha raggiunto anche Acosta! Mezzo secondo tra i due

GIRO 21 – Caduta di Binder, rider OK!

GIRO 20 – Nove decimi separano le due Aprilia. Caduta di Mir, rider OK. Ogura raggiunge Di Giannantonio e lo sorpassa per la quinta piazza

GIRO 19 – Mir sorpassa Quartararo e sale sesto. Martin ricuce mezzo secondo su Bezzecchi, ora è ad un secondo dal compagno di squadra

GIRO 18 – Arriva il sorpasso di Martin su Acosta per la seconda posizione

GIRO 16 – Un secondo tra Bezzecchi e Acosta, Martin a 3 decimi da Acosta

GIRO 15 – Acosta vicino a Bagnaia. Caduta di Bagnaia, rider OK!

GIRO 14 – 8 decimi di vantaggio per Bezzecchi ora

GIRO 13 – Martin si avvicina al gruppo dei primi tre

GIRO 12 – Mezzo secondo separa Bezzecchi e Bagnaia

GIRO 11 – Caduta di Moreira, rider OK!

GIRO 10 – Ogura sorpassa Quartararo e sale sesto

GIRO 9 – Bagnaia recupera 4 decimi su Bezzecchi

GIRO 8 – 8 decimi il vantaggio di Bezzecchi. TOP 10: Bezzecchi, Bagnaia, Acosta, Di Giannantonio, Martin, Quartararo, Ogura, Mir, Ogura, Bastianini e Fernandez

GIRO 7 – Bagnaia prova su Acosta e ci riesce, seconda posizione. Di Giannantonio sorpassa Quartararo e sale quarto

GIRO 5 – Bagnaia sorpassa Quartararo e sale terzo. Mezzo secondo di vantaggio per Bezzecchi su Acosta. Aggiornamento su M.Marquez: “Operazione avvenuta con successo”

GIRO 4 – Quattro decimi di vantaggio per Bezzecchi. Mir pronto all’attacco su Ogura per la settima posizione

GIRO 3 – Undicesimo Aldeguer, a seguire: Marini, Zarco, Moreira, Binder, Toprak, Miller, Rins, Morbidelli e Folger

GIRO 2 – Bagnaia sale quarto dopo il contatto su Di Giannantonio. Caduta di A.Marquez, rider OK! Acosta sorpassa Quartararo e sale secondo

GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottima partenza di Bezzecchi che si mette davanti seguito da Quartararo e Acosta. Quarto Di Giannantonio a seguire Bagnaia, Ogura, Martin, A.Marquez, Mir e Fernandez

14:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza. Sono 27 i giri da completare

14:00 Parte il giro di formazione!

13:49 302.149 spettatori presenti a Le Mans in questo weekend

13:39 Problema tecnico sulla Yamaha di Razgatlioglu nel giro di ricognizione, probabile rottura al motore

13:34 Con l’assenza di Marquez, le posizioni in griglia scalano di 1. TOP 10: Bagnaia, Bezzecchi, Di Giannantonio, Acosta, Quartararo, Mir, Martin, Ogura, A.Marquez e decimo Zarco. Undicesimo Rins, a seguire: Fernandez, Bastianini, Marini, Morbidelli, Razgatlioglu, Moreira, Miller, Aldeguer, Binder e Folger (che sostituisce Vinales)

13:33 Il papà di Marc Marquez ha fatto sapere che il pilota spagnolo verrà operato oggi pomeriggio

Diretta MotoGP GP Francia Le Mans – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2026!

A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dallo storico circuito Bugatti di Le Mans.

Sabato Pecco Bagnaia aveva conquistato pole position mentre la vittoria nella Sprint Race era andata a Jorge Martin, a podio lo stesso Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi.

Brutto incidente per Marc Marquez che si è fratturato il quinto metatarso del piede destro e che si sottoporrà anche ad un’operazione alla spalla infortunata lo scorso anno in Indonesia, quando venne tamponato da Marco Bezzecchi.

Caduta Marc Marquez Sprint Race GP Francia Le Mans MotoGP 2026

Jorge Martin vince la Sprint Race del GP di Francia

In Moto3 successo di Quiles su Fernandez, Bertelle a podio

In Moto2 vittoria di Guevara su Gonzalez e Ortolà

DIRETTA MOTOGP GP FRANCIA LE MANS 14:00