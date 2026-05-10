MotoGP | GP Le Mans Gara, Bezzecchi: “Fa male essere sorpassati a tre giri dalla fine”

Marco Bezzecchi ha guidato gran parte della gara “lunga” della domenica del Gran Premio di Francia, ma è stato beffato a tre giri dal termine dal team-mate Jorge Martin, autore di una rimonta pazzesca.

Essere passati a tre giri alla fine fa “male” come ha sottolineato il pilota dell’Aprilia, ma il secondo posto è comunque un gran bel risultato, visto che il #72 della casa di Noale non era mai stato il più veloce sul passo gara.

Quello di Le Mans è il quinto podio consecutivo da inizio stagione: è il primo pilota con 5 podi nei primi 5 GP stagionali dal 2015 (il precedente apparteneva a Valentino Rossi).

Dopo Le Mans è ancora in testa alla classifica iridata seppur con un solo punto di vantaggio su Martin, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Sono contento perché ho fatto il massimo, non so come ho fatto a stare davanti così tanti giri perché di passo non sono mai stato veloce. A tre giri dalla fine essere sorpassato fa male, ho fatto il massimo che potevo e dobbiamo essere contenti. Tutto il weekend ho sofferto e per essere veloce, ho stressato la moto più del solito. L’ultimo tirone l’ho dato quando ho visto che Jorge (Martin) aveva passato Acosta ma vedevo che non guadagnavo. Sono calato prima sul posteriore e quando è così sforzi sul davanti perché in uscita ne hai di meno, è quello che ho fatto per metà gara, dopo alla fine ho iniziato a faticare anche sul davanti che era finito. Arrancavo e forse con un giro in più, Ogura mi fregava. Alla fine, per come era andata ieri la Sprint, non pensavo di essere così veloce quindi sono molto contento.”

La gara di Bezzecchi a Le Mans è stata una delle più intense e significative della sua stagione, non solo per il risultato finale ma per il modo in cui è maturato. Il riminese ha guidato con coraggio, determinazione e una lucidità che gli ha permesso di restare in testa per gran parte della corsa, pur sapendo di non avere il passo migliore. È questo il dettaglio che rende ancora più prezioso il suo secondo posto: Bezzecchi ha spremuto ogni goccia di prestazione dalla sua RS‑GP26, andando oltre il limite naturale del pacchetto tecnico a disposizione.

Il sorpasso subito da Martin a tre giri dalla fine è stato un colpo duro, e Bezzecchi non lo ha nascosto. Essere superati così vicino al traguardo lascia sempre un retrogusto amaro, soprattutto quando hai dato tutto e hai guidato per molti giri con una moto che iniziava a cedere sul piano del grip. La sua analisi è stata estremamente lucida: prima è calato il posteriore, poi anche l’anteriore ha iniziato a cedere, costringendolo a uno sforzo fisico e mentale enorme per restare in piedi e difendersi dagli attacchi di chi arrivava da dietro, Ogura su tutti.

Foto: Michelin

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