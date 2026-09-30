MotoGP | GP Giappone, Marquez: “Qui legame speciale con Ducati”

Il paddock della MotoGP si prepara a sbarcare in Giappone per il primo di cinque appuntamenti consecutivi lontano dall’Europa.

Motegi rappresenta una tappa dal valore speciale per Ducati, un circuito profondamente legato ad alcune delle pagine più belle della storia della Casa di Borgo Panigale. Proprio sul tracciato giapponese, infatti, la casa di Borgo Panigale ha conquistato per due volte il titolo mondiale Piloti: nel 2007 con Casey Stoner e nel 2025 con Marc Marquez.

Inoltre, le caratteristiche del circuito hanno spesso esaltato le qualità della Desmosedici GP, come testimoniano le nove vittorie complessive ottenute nel corso degli anni. Dai tre successi consecutivi firmati da Loris Capirossi a partire dal 2005, fino alle recenti doppiette di Pecco Bagnaia, capace di imporsi sia nel 2024 che nel 2025.

Il nove volte iridato arriva in Giappone con l’obiettivo di tornare protagonista nella lotta per le posizioni di vertice. Dopo un fine settimana complicato a Spielberg, affrontato con grande determinazione e concluso comunque con il secondo posto nella Sprint e con la seconda posizione nella classifica generale, il pilota spagnolo è pronto a sfruttare al massimo il potenziale del pacchetto Ducati.

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“Il GP del Giappone 2025 rappresenta un ricordo indelebile che ha creato un legame speciale tra me e il Ducati Lenovo Team. Quel ricordo, insieme all’incredibile affetto dei tifosi giapponesi, mi dà una motivazione extra in vista di questo weekend. Motegi è una pista che mi piace molto: l’obiettivo è fare bene ed essere competitivi.”

Motegi si presenta ancora una volta come uno dei circuiti più adatti alle caratteristiche della Ducati, grazie a una configurazione che alterna forti accelerazioni e staccate impegnative, aspetti nei quali la Desmosedici ha spesso fatto la differenza. Non a caso, la pista giapponese è diventata nel corso degli anni uno dei riferimenti per il costruttore emiliano, capace di costruire qui alcuni dei successi più significativi della propria storia recente.

Per Marc Marquez il fine settimana giapponese rappresenta anche un’importante occasione per rilanciare le proprie ambizioni nella corsa alle posizioni di vertice del campionato. Lo spagnolo continua infatti a lavorare insieme al Ducati Lenovo Team per trovare la migliore competitività possibile in ogni sessione, con l’obiettivo di massimizzare il potenziale della moto fin dalle prove del venerdì.

L’esperienza maturata nel corso della sua carriera sul tracciato di Motegi potrebbe inoltre rappresentare un elemento determinante. Il nove volte campione del mondo conosce molto bene le insidie del circuito nipponico e sa quanto sia importante trovare rapidamente il giusto feeling con la moto per poter affrontare nel migliore dei modi le qualifiche e le gare del weekend.

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