MotoGP | GP Giappone, Bagnaia: “A Motegi la mia ultima vittoria”

Pecco Bagnaia arriva in Giappone una motivazione extra, visto che l’ultima vittoria in MotoGP è stata conquistata proprio a Motegi nel 2025, un weekend da vero dominatore dove lasciò le briciole agli avversari.

Quella che sembrava una rinascita non si è poi concretizzata nelle gare successive e ancora oggi il tre volte iridato non ha ancora ritrovato il giusto feeling con la sua Ducati Desmosedici GP 26, moto che lascerà a fine anno, visto che poi passerà in Aprilia.

Il pilota di Chivasso si presenta a Motegi dopo un fine settimana incoraggiante, nel quale ha ritrovato buone sensazioni in sella ed è tornato con costanza in zona punti. Forte dei successi conquistati nelle ultime due edizioni, Bagnaia si prepara ora ad affrontare uno dei suoi circuiti preferiti con rinnovata fiducia e ambizioni importanti.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“Adoro il Giappone e ogni anno sono davvero felice di tornare qui a gareggiare. Motegi è il circuito dove ho conquistato la mia ultima vittoria e questo è sicuramente un pensiero positivo da portare con me all’inizio del weekend. In Austria abbiamo faticato, ma siamo comunque riusciti a rientrare in zona punti: ora dobbiamo continuare a lavorare duramente per ritrovare le migliori sensazioni in sella.”

Il Gran Premio del Giappone rappresenta quindi una delle occasioni più importanti della seconda parte di stagione per il numero 63. Motegi è infatti un circuito che negli ultimi anni ha spesso esaltato le caratteristiche di Bagnaia, consentendogli di esprimere uno stile di guida estremamente efficace, soprattutto nelle fasi di frenata e percorrenza delle curve più tecniche. Proprio su questa pista il piemontese è riuscito a costruire alcuni dei risultati più significativi del suo recente passato, consolidando un feeling speciale con il tracciato nipponico.

La stagione 2026, tuttavia, si sta rivelando molto più complicata rispetto alle aspettative iniziali. Nonostante il lavoro incessante insieme al Ducati Lenovo Team, Bagnaia non è ancora riuscito a trovare quella continuità di rendimento che in passato gli aveva permesso di lottare stabilmente per le vittorie. Le difficoltà nel trovare il giusto bilanciamento con la Desmosedici GP26 hanno spesso condizionato i suoi fine settimana di gara, impedendogli di sfruttare appieno il proprio potenziale.

La sfida sarà particolarmente impegnativa considerando l’elevato livello della concorrenza e l’importanza che ogni punto può assumere nella fase conclusiva del campionato. Per Bagnaia l’obiettivo principale sarà quello di confermare i passi avanti mostrati nelle ultime uscite, mantenendo una costanza di rendimento che negli ultimi mesi è spesso mancata.

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