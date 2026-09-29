MotoGP | GP Giappone, Martin: “Inizia una fase importante”

Aprilia vola in Asia per il primo appuntamento della lunga trasferta extraeuropea che caratterizza il finale di stagione. Il Motomondiale fa tappa in Giappone per il sedicesimo Gran Premio dell’anno, in programma al Mobility Resort Motegi, dove Jorge Martin è pronto a tornare in pista in sella alla RS-GP26.

Il pilota spagnolo arriva al weekend giapponese con il morale alto dopo il positivo appuntamento di Spielberg. In Austria Martin ha conquistato la vittoria nella Sprint e il secondo posto nella gara della domenica, un bottino che gli ha permesso di recuperare la leadership della classifica iridata. L’obiettivo, ora, sarà confermare la competitività mostrata nelle ultime uscite e difendere la posizione al vertice del campionato.

Motegi, un circuito impegnativo per moto e freni

Il Mobility Resort Motegi, conosciuto anche come Twin Ring Motegi, presenta una configurazione particolarmente tecnica e caratterizzata da numerose frenate impegnative. Il tracciato giapponese è infatti un classico circuito “stop & go”, con pochi curvoni veloci e diverse curve lente collegate da rettilinei.

Il layout, lungo 4,8 chilometri e percorso in senso orario, conta 14 curve, otto a destra e sei a sinistra. Una conformazione che mette a dura prova l’impianto frenante e richiede un buon equilibrio tra stabilità in frenata, trazione in uscita dalle curve lente e gestione degli pneumatici.

Per Aprilia sarà dunque un fine settimana importante per verificare il livello raggiunto dalla RS-GP26 anche su un tracciato dalle caratteristiche molto diverse rispetto a quelle affrontate in Europa.

Martin: “Inizia una fase molto importante del campionato”

Jorge Martin guarda con fiducia alla trasferta asiatica e sottolinea il momento positivo attraversato dalla squadra di Noale. Il pilota spagnolo ha inoltre ammesso di essere particolarmente affascinato dalla cultura asiatica e dall’atmosfera che lo attende davanti al pubblico giapponese.

“Inizia la tournée asiatica e ci arriviamo in un buon momento. Stiamo lavorando molto bene come squadra e ringrazio Aprilia per il grande lavoro che sta svolgendo. Dobbiamo continuare su questa strada, mantenendo la costanza e rimanendo concentrati sui nostri obiettivi. Sono un grande estimatore di tutta la cultura asiatica e non vedo l’ora di correre davanti ai tifosi giapponesi. Inizia una fase molto importante del campionato. Forza!”.

Con la leadership del Mondiale nuovamente nelle sue mani, Martin si prepara quindi ad affrontare uno dei passaggi più delicati della stagione. Motegi rappresenterà il primo banco di prova della tournée asiatica, in un finale di campionato che potrebbe rivelarsi decisivo per la corsa al titolo.

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