MotoGP | GP Giappone, Di Giannantonio: “Obiettivo lottare per il podio”

Fabio Di Giannantonio dopo il difficile Gran Premio d’Austria cerca il riscatto al Mobility Resort Motegi, dove è in programma il 16esimo appuntamento della MotoGP 2026, il Gran Premio del Giappone.

Il pilota romano del VR46 Racing Team che solo poche gare fa era in piena lotta per il Titolo, si è allontanato dalla vetta che ora dista ben 76 punti.

A “Diggia” piace il tracciato nipponico, dove ha ottenuto una sesta posizione come miglior risultato in MotoGP (Sprint Race 2024). L’obiettivo di questo fine settimana per il pilota romano è quello di tornare nella lotta per il podio.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Preview GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“Queste ultime gare non sono andate come avremmo voluto, perciò ho ancora più voglia di salire in moto e lavorare. Non vedo l’ora di essere in Giappone, Motegi è una pista che mi piace molto e l’obiettivo è quello di tornare a essere competitivi e lottare per i podi. Vogliamo cercare di fare davvero un bel lavoro in quest’ultima fase della stagione, che sarà impegnativa ma andremo su piste che mi piacciono molto. Rimaniamo concentrati e lavoreremo insieme alla squadra. Sono molto carico!”

Il Gran Premio del Giappone rappresenta una tappa importante per il prosieguo della stagione del pilota romano, chiamato a invertire la tendenza delle ultime settimane e a ritrovare quella continuità di rendimento che lo aveva portato a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice della classifica. La trasferta asiatica arriva infatti in un momento particolarmente delicato del campionato, con punti pesanti in palio e la necessità di ottenere risultati concreti per rilanciare le proprie ambizioni.

Le caratteristiche del Mobility Resort Motegi, già Twin Ring Motegi, potrebbero favorire una reazione da parte di Di Giannantonio. Il circuito giapponese è infatti noto per le sue forti frenate e per le numerose accelerazioni richieste in uscita dalle curve lente, aspetti che esaltano la precisione di guida e la capacità di trovare il giusto compromesso nella messa a punto della moto. Elementi che potrebbero consentire al pilota del VR46 Racing Team di esprimere al meglio il proprio potenziale.

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