MotoGP | GP Giappone, Bezzecchi: “Motegi è una pista che mi piace”

Marco Bezzecchi arriva in Giappone dopo i due terzi posti ottenuti al Red Bull Ring, uno al sabato nella Sprint Race e uno nella gara “lunga” della domenica.

Il sedicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale vede il riminese dell’Aprilia partire da -42 punti rispetto al team-mate Jorge Martin e se vorrà tornare in lotta per l’alloro iridato dovrà iniziare a recuperare punti.

Il Mobility Resort Motegi, noto anche come Twin Ring Motegi, presenta una configurazione “stop & go”, con pochi curvoni veloci e molte curve lente intervallate da rettilinei, che lo rende uno dei tracciati più impegnativi per i freni. Il layout si snoda in senso orario lungo 4,8 km, con un totale di 14 curve, di cui 8 a destra e 6 a sinistra.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“Sarà molto bello andare in Giappone, non vedo l’ora di incontrare tutti i tifosi. Motegi è una pista che mi piace molto, dove lo scorso anno siamo andati abbastanza bene. Il nostro obiettivo è fare un buon weekend e continuare con il lavoro che stiamo facendo.”

Motegi potrebbe rappresentare un’occasione importante per recuperare punti. Il tracciato giapponese, infatti, esalta le qualità dei piloti particolarmente forti nelle staccate e capaci di trovare velocità in uscita dalle curve lente, due aspetti che spesso hanno caratterizzato le migliori prestazioni del riminese nel corso della sua carriera in MotoGP.

Sarà fondamentale lavorare bene fin dalle prime sessioni del venerdì per trovare il miglior compromesso a livello di assetto. In un campionato così equilibrato ogni dettaglio può fare la differenza, soprattutto su una pista dove i distacchi sono tradizionalmente molto contenuti e la posizione in griglia assume un’importanza rilevante in vista delle due gare del weekend.

L’obiettivo di Bezzecchi sarà quindi quello di raccogliere il massimo numero di punti disponibile tra Sprint Race e gara domenicale. Ridurre il distacco da Jorge Martin appare indispensabile per mantenere vive le ambizioni iridate in questa fase decisiva della stagione. Con ancora sette gare da disputare compreso il Giappone, il margine per recuperare esiste, ma serviranno prestazioni costanti e risultati di alto livello su tutti i circuiti che compongono la parte finale del calendario.

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