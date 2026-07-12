MotoGP | GP Germania Gara, Di Giannantonio: “Peccato per la caduta, fa parte del gioco”

Si è concluso dopo appena quattro giri il Gran Premio di Germania di Fabio Di Giannantonio. Reduce dal convincente terzo posto conquistato nella Sprint del sabato, il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team è scivolato nelle fasi iniziali della gara del Sachsenring, vedendo sfumare la possibilità di conquistare un altro risultato importante. Nonostante la delusione per il ritiro, Di Giannantonio preferisce analizzare l’episodio con lucidità, considerandolo un errore che può capitare in una stagione così lunga. Il romano, infatti, sceglie di concentrarsi sui progressi mostrati nelle ultime settimane e sulla competitività ormai raggiunta, guardando con fiducia alla seconda parte del campionato dopo la pausa estiva.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Germania Sachsering MotoGP 2026

Diggia: “In una prima visione dei dati, il giro dove sono caduto è identico a quello ero precedente. Sono cose che sono difficilissimi da capire, lo prendo come un errore mio che prima o poi in una stagione arriva e ci sta. Noi stiamo facendo il massimo e dobbiamo essere orgogliosi, l’obiettivo era arrivare a questa condizione. Abbiamo fatto un errore oggi ma abbiamo fatto tante gare belle. Adesso una bella pausa che mi aiuterà per ricaricare e ci sono tanti presupposti per spingere. Quando scivoli e fai un errore ti rode ma facciamo 44 gare, siamo sempre al limite e fa parte del gioco. Vince chi è più veloce e chi sbaglia meno ma dobbiamo farci forza sul fatto che siamo veloci ovunque. Ci sono tanti piloti che fanno bene, Marc è quello con più esperienza e più titoli, sta tornando fortissimo. Sono contento, stiamo facendo bene, concentrati ed è quella la chiave per arrivare in alto alla fine”

Foto: Michelin

3.2/5 - (5 votes)