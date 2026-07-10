MotoGP | GP Germania Day 1, Marquez: “Devo essere più costante”

Marc Marquez ha chiuso il Day 1 del Sachsenring (teatro del Gran Premio di Germania, 11esima tappa e giro di boa della stagione, ndr) con il miglior tempo ottenuto nelle pre-qualifiche.

Il nove volte iridato ha fatto valere la legge del più forte, su questo tracciato ha infatti vinto 9 volte di cui 8 consecutive.

Alla fine della giornata il best-lap è stato di 1:19.394, crono che gli ha permesso di battere Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio e suo fratello Alex Marquez.

Quello che ancora gli manca è la costanza e domani proverà ad essere subito veloce spingendo con continuità. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 Gp Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Il tempo arriva ma non nel modo giusto, so cosa mi serve qui e domani proviamo a fare uno step per essere più costante. Da quando sono tornato al Mugello, il venerdì è difficile, spingo qualche giro, ma non per tutto il turno, non lo posso fare. Dopo metà turno sei lì e spingi alla fine, domani già dall’inizio devo spingere subito.”

Il primo giorno del GP di Germania MotoGP 2026 conferma ancora una volta il legame speciale tra Marc Marquez e il Sachsenring, un tracciato che negli anni è diventato quasi un’estensione naturale del suo stile di guida. Il miglior tempo ottenuto nelle pre‑qualifiche non è soltanto un dato cronologico: è un segnale chiaro che il #93, anche in una fase della carriera più complessa dal punto di vista fisico, riesce a trovare qui un livello di competitività immediato.

Il crono di 1:19.394, che gli ha permesso di precedere Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, dimostra che la velocità pura non è mai mancata. Ciò che Marquez stesso sottolinea è la necessità di ritrovare continuità: essere veloce per qualche giro non basta, soprattutto in un weekend dove la gestione delle gomme e la costanza sul passo saranno decisive.

Il Sachsenring, con le sue curve a sinistra e il ritmo serrato, è un circuito che richiede una sensibilità particolare. Marquez lo conosce come pochi altri: qui ha costruito alcune delle sue vittorie più iconiche, sfruttando la capacità di mantenere una velocità di percorrenza altissima e una precisione millimetrica nei punti più tecnici.

Foto: Michelin

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