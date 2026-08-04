MotoGP | GP Silverstone, Martin: “Il circuito mi piace molto”

Jorge Martin nonostante una sola vittoria arrivata in Francia, comanda la classifica iridata della MotoGP. Il pilota dell’Aprilia è stato infatti molto costante e arriva a Silverstone con 208 punti in cascina.

Nelle ultime gare il pilota madrileno della casa veneta ha mostrato una solidità che va oltre il semplice risultato. Ha saputo gestire pressioni, momenti complessi, condizioni miste e duelli serrati, confermando una capacità di lettura della gara che rappresenta uno dei suoi punti di forza. Silverstone, con il suo layout veloce e tecnico, diventa quindi un banco di prova ideale per verificare quanto questo equilibrio sia ormai parte integrante del suo repertorio. Il tracciato britannico richiede precisione, coraggio e una moto capace di esprimere stabilità nelle curve più rapide: elementi che, finora, hanno esaltato il suo stile di guida.

Il suo obiettivo non è soltanto quello di difendere il vantaggio in classifica, ma di proseguire un percorso di continuità che gli ha permesso di costruire una stagione di altissimo livello. Ogni sessione, ogni giro, ogni scelta tecnica diventa parte di una strategia più ampia, pensata per arrivare alla seconda metà del campionato con la massima fiducia e il minor margine di errore possibile.

Silverstone rappresenta dunque un passaggio cruciale: non una gara decisiva, ma un punto di verifica importante per misurare la solidità del suo stato di forma. Arrivarci da leader del mondiale è un segnale forte, ma confermarsi tale dopo un weekend così impegnativo sarebbe un messaggio ancora più chiaro per il resto della griglia. Il #89 vuole dimostrare che la sua leadership non è frutto di circostanze favorevoli, bensì di un rendimento costante e di una mentalità vincente che, finora, ha fatto la differenza.

Dichiarazioni Jorge Martin Preview GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2026

“È stata una pausa estiva molto positiva. Ho potuto riposarmi, ma anche allenarmi molto e portare a termine una sfida in bicicletta insieme ai miei amici che sognavo di fare da tanto. Non vedo l’ora di tornare in pista con la mia Aprilia e di lavorare di nuovo insieme al mio team. Ci aspetta una seconda parte di stagione entusiasmante, nella quale cercheremo di dare il massimo. Ora arriviamo a Silverstone, un circuito che mi piace molto e dove ho ottimi ricordi. Spero di regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi.”

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