MotoGP | GP Germania Day 1, Fernandez: “Sono veramente contento”

Raul Fernandez continua a confermare il suo ottimo momento di forma. Lo spagnolo del Trackhouse Racing ha chiuso al secondo posto il turno di prove del Gran Premio di Germania al Sachsenring, centrando un’altra qualificazione diretta in Q2 e confermando i progressi mostrati nelle ultime settimane. Al termine della sessione, Fernandez ha espresso soddisfazione sia per il risultato ottenuto sia per la crescita personale e tecnica che lo sta accompagnando in questa stagione, sottolineando il lavoro svolto insieme al team e il contributo di Davide Brivio nel suo percorso di maturazione.

Dichiarazioni Raul Fernandez Prove GP Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Sono veramente contento, altra Q2. Sono contento, siamo competitivi e possiamo confermare la linea di lavoro fatta fino qua, soddisfatto del lavoro svolto sul time attack così possiamo lavorare ancora nelle FP2. Il nostro problema è gestire le gomme nelle curve a sinistra, qua al momento non abbiamo problemi di chattering. Mi sento più maturo, grazie anche all’aiuto di Davide (Brivio, ndr), affronto i problemi diversamente. Dopo Jerez abbiamo provato qualcosa sull’assetto che mi ha aiutato tanto, a Le Mans dopo aver visto le tre Aprilia davanti e io dietro, ho fatto uno step nella mentalità ma sempre lavorando con calma nel box in modo positivo”

Foto: Michelin

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