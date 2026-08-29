MotoGP | GP Aragon Sprint Race, Raul Fernandez: “Non avevo fiducia per spingere”

Raul Fernandez ha chiuso in ottava posizione la Sprint Race del Gran Premio di Aragon. Il pilota del Trackhouse Racing Team ha scelto di affrontare la gara con la gomma media, una soluzione che non gli ha permesso di trovare il feeling necessario per guidare secondo il proprio stile. Nonostante le difficoltà, lo spagnolo ha definito la Sprint un’esperienza positiva sotto alcuni aspetti, ad esempio quello della lotta con gli avversari. Il principale obiettivo sarà ora capire il comportamento della gomma media in vista della gara lunga di domani.

Dichiarazioni Raul Fernandez, Sprint Race GP Aragon

“Oggi ho dato tutto, abbiamo fatto la scelta della gomma media. Durante la Sprint non ho sentito la fiducia necessaria per spingere e guidare con il mio stile. È stata una Sprint difficile, ma divertente. Forse con la gomma soft sarebbe andata diversamente. Dobbiamo capire cosa succede con la media perché per noi è più importante la gara lunga che la Sprint. Non mi aspettavo di soffrire così, ma abbiamo tante informazioni per domani. Io provo a essere rispettoso con tutti. Adesso sono frustrato, ma vado a dormire bene perché ho dato tutto”.

Foto: Michelin