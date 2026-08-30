MotoGP | GP Aragon Gara, Bastianini: “Finalmente mi sono divertito”

Enea Bastianini ha chiuso il GP di Aragon all’ottavo posto, al termine di una gara decisamente più positiva rispetto alle aspettative. Il lavoro svolto in mattinata ha dato i suoi frutti, permettendo al pilota KTM Tech3 di gestire meglio la gomma e di ritrovare buone sensazioni in sella. La gara è stata caratterizzata anche da diversi duelli e quindi l’ottavo posto rappresenta un risultato incoraggiante in vista del prossimo appuntamento di Misano. Resta ancora da migliorare la qualifica, uno dei principali limiti evidenziati dal pilota italiano, ma Bastianini guarda con fiducia alla gara di casa.

Dichiarazioni Enea Bastianini, GP Aragon

“Non mi aspettavo una gara così, quello che abbiamo fatto stamattina ha dato i suoi frutti. Oggi sono riuscito a guidare bene, il drop della gomma è stato inferiore rispetto a ieri e finalmente mi sono divertito, ho fatto qualche sorpasso. La battaglia è iniziata con Jack ed è finita con Diogo. È stata dura con lui perché è uno staccatore e di lui si parlerà abbastanza. Guida molto bene e sarà un avversario tosto per il futuro. Buon auspicio in vista di Misano. Se portiamo a casa quello che abbiamo fatto questo weekend e lo portiamo a Misano possiamo fare qualcosa in più.La qualifica è ancora un limite, ma la pista di Misano mi potrà aiutare perché, come gli altri italiani, conosciamo qualche trucchetto”.