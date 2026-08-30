MotoGP | GP Aragon Gara, Alex Marquez: “Perso terreno in partenza”

Dopo il secondo posto ottenuto nella Sprint Race di Aragon, Alex Marquez non è andato oltre il quarto posto nella gara “lunga” della domenica.

Il #73 del Gresini Racing ha perso terreno in partenza e questo gli è costato la possibilità di lottare per il podio. E’ comunque arrivato un buon risultato, secondo miglior pilota Ducati dopo suo fratello Marc, anche se il pilota di Cervera ha sottolineato come avrebbe comunque sofferto con le gomme.

La gestione delle stesse che a Silverstone aveva premiato, non ha funzionato al Motorland, sono arrivati comunque punti importanti in vista del proseguo del Campionato, iniziando dal prossimo appuntamento di Misano.

Dichiarazioni Alex Marquez Gara GP Aragon Motorland MotoGP 2026

“Oggi purtroppo la partenza ci ha limitati. Ho fatto un errore nelle prime due curve e ho perso parecchio. In un circuito così la partenza era fondamentale e li abbiamo perso il treno dei migliori. A prescindere avremmo comunque sofferto con le gomme: una gestione che a Silverstone ci aveva premiato e che invece qui non ha funzionato. Chiudiamo con tanti punti importanti in vista del GP di casa di Misano. L’appuntamento più importante per il Team.”

La gara di Aragon ha confermato un trend chiaro della stagione 2026 di Alex Marquez: quando la partenza non è perfetta, recuperare diventa complicato, soprattutto su piste dove il ritmo iniziale determina gran parte dell’equilibrio della corsa. Il Motorland, con le sue curve veloci e le frenate secche, è un tracciato che premia chi riesce a inserirsi subito nel gruppo dei migliori. Alex, invece, ha dovuto inseguire sin dalle prime battute, pagando caro quell’errore nelle curve 1 e 2 che ha compromesso la possibilità di restare agganciato ai piloti in lotta per il podio.

Nonostante ciò, il quarto posto finale assume un valore significativo. Essere il secondo miglior pilota Ducati in una domenica complessa, dietro a un Marc Marquez in pieno controllo, dimostra che il #73 sta mantenendo una costanza di rendimento importante per la classifica generale. La gestione delle gomme, elemento chiave del weekend, ha rappresentato il vero nodo della gara: ciò che a Silverstone aveva funzionato alla perfezione, ad Aragon non ha prodotto gli stessi risultati. Le temperature più alte e il diverso tipo di asfalto hanno reso più difficile trovare il bilanciamento ideale, costringendo Alex a una gara di contenimento più che di attacco.

Il Team Gresini può comunque guardare al futuro con ottimismo. I punti raccolti in Spagna sono preziosi in vista del prossimo appuntamento di Misano, una gara che Alex considera da sempre speciale e che rappresenta un momento cruciale per la squadra.

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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