MotoGP | GP Aragon Day 1, Marquez: “Mi sto divertendo”

Dopo le difficoltà incontrate a Silverstone, soprattutto dal punto di vista fisico, Marc Marquez è tornato protagonista nel venerdì del Motorland di Aragon, teatro della 13esima tappa della MotoGP 2026.

Il Motorland è sempre stato un circuito “amico” del nove volte iridato della Ducati, che ha chiuso terzo le pre-qualifiche, senza però cercare il “tempone”, visto che il più grande dei fratelli Marquez ha lavorato soprattutto con gomme usate, anche quando a fine sessione gli altri effettuavano il time-attack.

Il #93 della Ducati è già proiettato in ottica qualifiche ed è convinto che nella battaglia per la pole position si possa arrivare vicini al minuto e 44 (il record di Bezzecchi stabilito nelle pre-qualifiche è di 1:45.455, ndr). Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Aragon Motorland MotoGP 2026

“La posizione è importante, oggi sono il terzo più veloce, abbiamo lavorato bene, mi sento bene qui. Mi diverto sulla moto, proviamo domani a lavorare in un modo giusto. Ogni weekend provi a fare il 100% e se vuoi lottare per il Mondiale lo devi fare, se voglio avere un’occasione, devo finire davanti ai miei rivali in campionato perché arriveranno delle piste dove loro saranno più forti. La gomma dietro, nel lato sinistro è di uno step più morbido rispetto all’anno scorso, abbiamo più grip e aiuta a fare il time attack. Domani andremo vicini al 44. Mi sento bene, sono pronto.”

Il venerdì di Aragon ha confermato quanto Marc Marquez sia ancora uno dei piloti più capaci di leggere un weekend sin dalle prime battute. Il terzo posto ottenuto senza cercare il giro perfetto è un segnale chiaro: il #93 ha preferito concentrarsi sul ritmo, sulla gestione delle gomme e sulla preparazione della moto in vista delle qualifiche e della gara. Una scelta che racconta la sua maturità e la sua capacità di pensare in ottica Campionato, soprattutto in una stagione dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Il lavoro con le gomme usate è stato particolarmente significativo. Marquez sa che il Motorland è un circuito che tende a cambiare molto tra venerdì e domenica, e avere riferimenti solidi sul passo è fondamentale. La nuova specifica della gomma posteriore, più morbida sul lato sinistro, sembra adattarsi bene al suo stile, permettendogli di essere competitivo anche senza spingere al limite. Questo potrebbe rivelarsi un vantaggio importante nel time‑attack del sabato, dove la sensibilità nel gestire il grip può trasformarsi in decimi preziosi.

Dal punto di vista fisico, il miglioramento rispetto a Silverstone è evidente. Marquez appare più sciolto, più libero nei movimenti, e soprattutto più sereno. Il divertimento che cita nelle sue dichiarazioni è un elemento che non va sottovalutato: quando il #93 si diverte, solitamente diventa pericoloso per tutti. Aragon, con le sue curve veloci e le sue frenate decise, è un tracciato che esalta le sue qualità naturali, e questo si è visto chiaramente già dal primo giorno.

Foto: Michelin

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