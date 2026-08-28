MotoGP | GP Aragon Day 1, Alex Marquez: “Bel ritmo con le gomme usate”

Alex Marquez ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Aragon in seconda posizione, a solo 10 millesimi dal miglior tempo ottenuto da Marco Bezzecchi.

Il pilota del BK8 Gresini Racing MotoGP ha lavorato sia in ottica qualifica che in ottica gara e ha già le idee abbastanza chiare sulle gomme da utilizzare.

Il passo è stato buono e il time-attack lo fa ben sperare per le qualifiche in programma sabato alle 10:50. Ecco cosa ha detto il #73 della Ducati ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 GP Aragon Motorland MotoGP 2026

“Giornata costante già dalle FP1, oggi abbiamo fatto un passo. Il grip all’anteriore è ancora il mio problema principale, ma ho fatto un bel ritmo con le gomme usate. Contento ma non abbastanza, Marc e Bez sono più avanti di noi. Sto bene, la spalla dà ancora fastidio ma finché non toglierò la placca, devo sopportare, la clavicola è rotta su quattro punti. A Silverstone sapevamo il nostro problema ma io ho provato ad essere più forte in altre fasi. Il grip qui è diverso, se miglioriamo il feeling all’anteriore possiamo fare uno step in avanti importante. Mi piace lavorare il venerdì con la media e domani con la soft che è la gomma della Sprint, domenica vediamo come lavorare con la media.”

La giornata di Alex Marquez ad Aragon è stata una dimostrazione di solidità e continuità, elementi che il pilota spagnolo sta cercando di consolidare in questa fase della stagione. Il secondo posto, a un soffio dal tempo di Bezzecchi, conferma che il lavoro svolto nel box Gresini sta andando nella direzione giusta, soprattutto per quanto riguarda la gestione del passo gara. Alex ha mostrato un ritmo competitivo con gomme usate, segnale importante in vista della domenica, quando la costanza farà la differenza su un tracciato impegnativo come il Motorland.

Il tema del grip all’anteriore rimane però centrale. La GP 26 richiede una sensibilità particolare in ingresso curva e Alex non ha nascosto che questo è ancora il punto su cui deve migliorare. La pista di Aragon, con le sue frenate decise e le curve lunghe, mette alla prova proprio quella zona della moto, e il #73 sa che un piccolo step in avanti potrebbe cambiare radicalmente il suo potenziale sul giro secco e sulla distanza.

Dal punto di vista fisico, la situazione è complessa ma sotto controllo. La spalla continua a dare fastidio e la clavicola non è ancora completamente recuperata, ma Alex ha imparato a convivere con il dolore. La placca dovrà essere rimossa, ma fino ad allora la gestione sarà fondamentale, soprattutto nelle fasi più intense della gara. Nonostante questo, il pilota si è mostrato sereno e concentrato, consapevole che la velocità c’è e che il lavoro fatto a Silverstone ha permesso di capire meglio i limiti della moto.

Interessante anche la strategia gomme: Alex preferisce lavorare il venerdì con la media per avere riferimenti chiari, mentre la soft sarà protagonista nella Sprint del sabato. La scelta della gomma per la gara rimane aperta, ma il feeling con la media potrebbe diventare un vantaggio se le condizioni della pista dovessero cambiare.

Foto: Michelin

5/5 - (2 votes)