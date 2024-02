MotoGP | Pol Espargarò: “Da tempo non vedevo un debutto come quello di Acosta”

MotoGP GASGAS Tech3 – Pol Espargarò da questa stagione non sarà più un pilota titolare della MotoGP, il suo posto è stato preso dal rookie Pedro Acosta.

Espargarò ha però potuto condividere la pista con l’iridato 2021 della Moto3 e 2023 della Moto2 nei test di Sepang, rimanendo impressionato dal pilota del Team GASGAS Tech3.

Quello che ha sorpreso non è stata solamente la velocità, ma anche l’adattamento a sistemi presenti nella MotoGP. come ad esempio freni in carbonio, gomme Michelin e abbassatori vari, tutti strumenti non presenti in Moto2. Ecco cosa ha detto a tal proposito il tester della KTM.

Dichiarazioni Pol Espargarò su Pedro Acosta Debutto MotoGP 2024

“Era da un po’ di tempo che non vedevo un pilota con così tanto talento debuttare in MotoGP. L’ho visto in Malesia e forse in Malesia è stato un po’ più reale che in altri posti perché aveva tre giorni di test in più rispetto agli altri – ha detto a Marca.com – e quando sono arrivati gli altri, aveva già un po’ di esperienza su questo circuito. Quell’esperienza è quella che non avrà soprattutto nelle prime gare fuori dall’Europa, dove hanno girato di meno, e lo avrà quando arriveremo in Europa, a Jerez per esempio. Quindi, penso che le prime gare saranno un po’ di apprendimento soprattutto, capire i nuovi tempi, le gare Sprint del sabato, le qualifiche del mattino, è molta intensità. La vera sorpresa è stato l’adattamento che ha avuto. Sono rimasto molto sorpreso dalla sua maturità nonostante la sua giovane età. La MotoGP è molto diversa dalla Moto2. Cambia molto: l’elettronica, tutti i dispositivi che ha per abbassare la moto in accelerazione, come deve adattarsi alla potenza, ai freni in carbonio, alle gomme nuove, e ha dimostrato molta maturità nell’adattarsi a tutto questo. Ci sono molti piloti della Moto2 che arrivano e hanno un bel po’ di difficoltà quando montano la gomma nuova perché devi guidare in modo diverso rispetto alla gomma usata, che è quando sei più abituato. La maturità con cui affronta questi cambiamenti mi impressiona.”

