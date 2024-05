MotoGP | GP Barcellona: Michelin, circuito molto esigente da non sottovalutare

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024 – Il circus del Motomondiale si è spostato da Le Mans a Barcellona, dove questo weekend è in programma il sesto appuntamento della MotoGP 2024, il Gran Premio di Catalunya.

Il circuito è relativamente nuovo, essendo stato costruito nel 1991 in preparazione alle Olimpiadi estive del 1992. È stato utilizzato in numerose occasioni per diversi sport non motorizzati (come le gare ciclistiche), ma ospita ogni anno la MotoGP dal 1996. L’edizione 2023 ha permesso di battere i record precedenti: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ha stabilito il nuovo record assoluto sul giro durante la seconda fase di qualificazione, in 1’38.639, mentre Aleix Espargarò (Aprilia Racing) ha battuto il record di velocità massima, con 356,4 km/h.

Considerando il numero di record battuti dall’inizio dell’anno con i nuovi compound Michelin, sembra ovvio che i piloti saranno ansiosi di stabilire nuovi punti di riferimento. Tuttavia, quest’anno il Gran Premio torna al suo posto abituale nel calendario primaverile, all’inizio di giugno, invece che all’inizio di settembre come la scorsa stagione. Questo porterà alcuni cambiamenti, in particolare in termini di temperature dell’aria e dell’asfalto, anche se il tempo è di solito mite in Catalogna in questo periodo dell’anno.

Il circuito ha una lunghezza di 4.627 km, con sei curve a sinistra e otto a destra, oltre a un rettilineo di 1.047 m. È una pista che consente di raggiungere velocità molto elevate, mentre la sua larghezza generosa di 12 m permette ai piloti di esprimersi appieno e tentare sorpassi in molti punti.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Direttore Due Ruote Michelin Motorsport GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Il livello di rigidità delle gomme per questo weekend è molto vicino a quello che avevamo qui l’anno scorso – afferma Piero Taramasso – Come di consueto, abbiamo tre mescole simmetriche per le gomme anteriori (Soft, Medium e Hard), e abbiamo selezionato mescole asimmetriche Soft e Medium per il posteriore, con una spalla destra più dura. Il circuito di Barcellona è molto esigente e non deve essere sottovalutato. Spesso, le temperature sono elevate, e questo fenomeno, unito alle esigenze del circuito, rende la gara difficile da preparare. Tuttavia, conosciamo bene la pista e abbiamo piena fiducia nelle gomme che porteremo. Queste gomme combinate con le moto del 2024 dovrebbero fornire un livello di prestazioni molto elevato durante tutto il weekend. Tuttavia, mentre il circuito è stato riasfaltato nel 2018, abbiamo notato nel corso degli anni che il grip è diminuito, al punto da diventare molto basso. L’asfalto è così liscio che le moto possono far slittare le ruote posteriori durante l’accelerazione in rettilineo. Di conseguenza, i piloti dovranno scegliere attentamente le loro gomme e lavorare anche sul controllo di trazione e sull’anti-slip delle loro moto. La calibrazione di questi aiuti alla guida sarà essenziale. Siamo comunque convinti che le nostre gamme saranno in grado di affrontare le sfide che ci attendono, anche se il fenomeno dello slittamento sarà un punto importante da monitorare per preservare le prestazioni delle gomme nel tempo.”

