MotoGP | Gp Barcellona, Marini: “Cerchiamo l’ultimo step”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Mooney VR46 – Luca Marini punta ad un buon risultato al Montmelò di Barcellona, 11esima tappa della MotoGP 2023.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team dopo la bella prestazione austriaca (quarto al traguardo, ndr) proverà ad essere ancora della “partita” con la sua Ducati Desmosedici GP.

Ultima vittoria in carriera proprio su questo tracciato per il #10 (Moto2, 2020 ndr), da sempre amante di questa pista molto veloce. Ecco cosa ha detto il “Maro”.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“Barcellona è un tracciato che mi piace molto e dove sono riuscito ad essere competitivo in passato. L’ultimo settore, in particolare, è molto veloce e ben si adatta alla nostra moto, almeno sulla carta. Arriviamo qui dopo una gara molto solida in Austria: continuiamo a lavorare su quei dettagli da sistemare, con un occhio alle temperature e cerchiamo di fare un ultimo step in avanti per poter centrare le posizioni che contano in gara.”