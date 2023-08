MotoGP | GP Austria: sulla forcella Ducati spuntano le ali [VIDEO]

Il team Ducati Lenovo è arrivato in Austria alcune novità. Sulla forcella sono state installate delle ali che sono larghe come la carena della Desmosedici. Intervistato da Antonio Boselli, il team manager Davide Tardozzi ha spiegato che si tratta di aggiornamenti previsti per la seconda parte del Mondiale e che sono stati testati da Michele Pirro, il quale ha fornito buoni feedback.

Oltre alle alette, sul manubrio vicino all’abbassatore, è spuntata una nuova leva a pollice che ha lo scopo di migliorare il meccanismo che i piloti utilizzano alla partenza.