Moto2 | Gp India Qualifiche: Dixon beffa Acosta

Moto2 Gp India Qualifiche – Jake Dixon ha conquistato la Pole Position del Gran Premio dell’India. Il pilota del team GASGAS ha beffato Pedro Acosta che aveva la prima posizione in pugno, proprio sullo scoccare della bandiera a scacchi, registrando il suo best lap in 2:01.924. Secondo Acosta (Red Bull KTM Ajo), davanti a Sergio Garcia (Pons Los40).

Quarto Zonta VD Goorbergh (Fieten Olie Racing GP), davanti a Darryn Binder (Intact GP) e Alonso Lopez (GT Trevisan SpeedUp).

Il migliore degli italiani è Tony Arbolino (Marc VDS Racing Team) settimo, davanti a Joe Roberts (Italtrans Racing Team). A chiudere la TOP 10: Somkiat Chantra (Honda Team Asia) e Celestino Vietti (Fantic Racing). Dennis Foggia (Italtrans) ha chiuso 18esimo.

5/5 - (1 vote)