SBK | Gp Misano, Bautista: “C’è grande voglia di tornare in pista”

Superbike Misano Ducati – Alvaro Bautista è carico per la prossima tappa del mondiale delle derivate di serie: il Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano.

Dopo i primi tre eventi della stagione, il Campione del Mondo in carica Alvaro Bautista è in testa alla classifica con 6 punti di vantaggio su Razgatlioglu (BMW) .

Alvaro Bautista Gp Misano

“E’ passato davvero molto tempo dall’ultima gara e per questo c’è grande voglia di tornare in pista, soprattutto a Misano, l’Home GP per Ducati con tanti tifosi che verranno a vederci. Il circuito mi piace molto, è molto bello da guidare e nel passato siamo riusciti a ottenere grandi risultati. Abbiamo raccolto dati importanti durante il test di qualche giorno fa e per questo motivo sono fiducioso di poter trovare fin da domani un buon set up che mi permetta di divertirmi e guidare la moto come mi piace. L’obiettivo mio e del team è quello di concentrarci su noi stessi per ottenere le migliori performance poi tireremo le somme”.

