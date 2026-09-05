SBK | Gp Magny-Cours Superpole: pole position per Bulega, che stabilisce il nuovo giro record

Non c’è stato neanche il tempo di fare i conti, che Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) ha realizzato la decima superpole consecutiva, firmando il nuovo record del circuito di Magny-Cours in 1’34.318. Una prova che vale tantissimo dato che in prima fila partiranno Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), 1’34.486 e Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), entrambi vicinissimi al mostruoso risultato di Nicolò. Apre la seconda fila Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.554, seguito da Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.823, entrambi su Ducati, mentre il sesto tempo è di Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) in 1’35.224.

Settimo tempo per Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), che non è riuscito a migliorare il suo 1’35.281, a causa di una banale scivolata nel finale di turno. Dall’ottava posizione arrivano le giapponesi con Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) sulla Yamaha più veloce finora e il tempo di 1’35.449 e Jake Dixon (Honda HRC) che trova la terza fila e un po’ di continuità in questo weekend, con un significativo 1’35.460. Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) apre la quarta fila con l’1’35.469 e precede Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) con l’undicesimo riferimento di 1’35.523. Dodicesimo Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) in 1’35.554.

Un po’ di sfortuna tra le ultime due file dove Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) si schiera tredicesimo con l’1’35.601 prima di Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) fermo a 1’35.675. Quindicesimo Somkiat Chantra (Honda HRC) in 1’35.796, davanti a un opaco Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), graziato dal “black out” delle due BMW ufficiali con Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), 1’35.953 e Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), 1’36.080. Se i due piloti della casa bavarese sono chiamati alla rimonta, Mattia Rato (Motoxracing) resta l’ultimo prode difensore del suo team, dopo l’uscita di scena del compagno Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing) per i postumi della tremenda caduta del venerdì. Partirà dal fondo della griglia Tom Bridewell (Ducati Advocates), che nonostante il tempo di 1’35.225, paga la penalità per non aver rispettato il regime di bandiera gialla.

Superbike Gp Magny-Cours, Superpole Top Six- I tempi finali:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’34.318

2. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.168

3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.278

4. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.554

5. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.823

6. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.906