SBK | Gp Magny-Cours Gara 1: vittoria di Bulega dopo l’interruzione per bandiera rossa. Sul podio Lecuona e Sam Lowes

Risalta l’ennesima vittoria di Nicolò Bulega nella rocambolesca Gara 1 di Magny-Cours. Diverse cadute e una bandiera rossa hanno spezzato la corsa, ma non il trend Ducati che ha dominato il podio con un’altra doppietta del team Aruba.it. Autore di un’ottima partenza, il leader del campionato è stato insidiato dal solito compagno Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), resistendo fino all’interruzione. Molte le cadute sin dai primi giri, tra cui lo spettacolare highside occorso a Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e la paurosa scivolata di Tom Bridewell (Ducati Advocates), che ha distrutto la sua Ducati e costretto i commissari ad esporre bandiera rossa. Gli altri piloti usciti di scena sono stati Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), Mattia Rato (Motoxracing), Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) e Somkiat Chantra (Honda HRC).

Azzerati i distacci al secondo start, abbiamo assitito ad un vecchio copione, con la fuga delle “rosse” inseguite dal gruppo. A parte una paio di giri con grande bagarre, le posizioni si sono delineate e congelate sui vari gap fino all’ordine d’arrivo. Sul podio con i due piloti Aruba.it è salito quindi Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), mentre quarto si è classificato Yari Montella (Barni Spark Racing Team), dopo un bel duello con Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team). “Sportellate” anche tra Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) e Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) che sono arrivati rispettivamente sesto e settimo, battendo un arrembante Alberto Surra (Motocorsa Racing), calato sul finale. Nono Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), seguito a ruota da Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), Jake Dixon (Honda HRC), Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) e un non brillante Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Ultimo Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), rallentato da un’innocua caduta.

Superbike Gp Magny-Cours Gara 1 Top Six:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +3.118

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +6.293

4. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +8.786

5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +9.433

6. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) +10.050