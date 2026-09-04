SBK | Gp Magny-Cours FP: domina Bulega nelle prove libere seguito da Sam Lowes e il compagno Lecuona

La pausa estiva non ha fatto perdere le buone abitudini a Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) e alla Ducati, che piazza cinque moto nei primi sei posti della classifica generale dei tempi di oggi, prima giornata di prove libere della Superbike a Magny-Cours. Il leader del campionato ha firmato il miglior tempo in 1’35.556, seguito da Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) in 1’35.840 e un sempre velocissimo Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), terzo in 1’35.989, grazie al tempo del mattino, poiché vittima di una caduta a inizio del secondo turno. Ottimo anche il tempo di Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), molto più veloce dei compagni di marca a +0.479, seguito da Yari Montella (Barni Spark Racing Team) a +0.485 e Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), autore di un 1’36.145.

Il settimo tempo è di Alberto Surra (Motocorsa Racing) che segna un 1’36.171 molto convincente, dato che si tiene dietro Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) a +0.840 e Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) con l’unica Kawasaki a +0.848. Decimo tempo per la Bimota con Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) in 1’36.451, tallonato dalla Honda di Jake Dixon (Honda HRC) in 1’36.471, che finalmente rientra dopo un calvario di infortuni e si toglie la soddisfazione di precedere la BMW ufficiale di Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), fermo a 1’36.511.

Tredicesimo Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) in 1’36.554, a precedere il compagno di squadra Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) in 1’36.558, mentre il quindicesimo tempo di 1’36.601 è siglato da Tom Bridewell (Ducati Advocates), che accusa una lieve flessione in questo inizio di round.

In difficoltà anche Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) che non va oltre l’1’36.605 e anticipa i quattro piloti che hanno sofferto maggiori problemi come Somkiat Chantra (Honda HRC), caduto e più ripartito per mancanza di tempo, Mattia Rato (Motoxracing), Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), fermato da noie alla moto e Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing), barcollante e incapace di riprendere la via della pista dopo una tremenda caduta in cui ha sfasciato la sua Yamaha YZF-R1.

Superbike Gp Magny-Cours: Combinata FP Top Six – I tempi finali

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’35.556

2. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.284

3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.433

4. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) +0.479

5. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.485

6. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) +0.589

Gli orari della Superbike 2026 a Magny-Cours

Sab 5 SETTEMBRE

FP3 9:40

Superpole 11:15

RACE 1 15:30