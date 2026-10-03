MotoGP | GP Giappone Sprint Race, Alex Marquez fa strike: “Accetto la penalità” [VIDEO]

Un errore alla curva 3, una frenata sbagliata e una Sprint terminata dopo appena poche curve. È stato un sabato da dimenticare per Alex Marquez a Motegi, protagonista di un incidente che ha coinvolto anche Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Il pilota del Gresini Racing è finito lungo alla curva 3 nel corso del primo giro della Sprint del GP del Giappone, centrando la KTM di Acosta e coinvolgendo subito dopo anche la Ducati VR46 di Di Giannantonio. Per tutti e tre la gara è terminata praticamente sul nascere.

Marquez era scattato dalla quinta posizione e nelle prime fasi della Sprint era impegnato nella lotta con gli avversari. Alla curva 3, però, il pilota spagnolo non è riuscito a completare la frenata e la sua Ducati ha finito per colpire la KTM di Acosta. L’impatto ha messo fuori gioco il pilota KTM e ha coinvolto anche Di Giannantonio, che si trovava all’esterno. Un vero e proprio strike che ha posto fine alla Sprint di tutti e tre.

Un errore che Marquez ha riconosciuto senza cercare attenuanti, assumendosi la responsabilità per quanto accaduto.

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race Giappone Motegi MotoGP 2026

“Giornata da dimenticare. Purtroppo ho commesso un errore alla curva 3 che ha rovinato la gara ad altri due piloti e mi dispiace per questo. Accetto la penalità e domani proveremo comunque a fare una gara decente”.

Doppio Long Lap per Alex Marquez

I commissari hanno deciso di sanzionare l’episodio con un doppio Long Lap Penalty, che Marquez dovrà scontare nella gara lunga di domani. Una penalità che inevitabilmente complicherà la sua domenica a Motegi. Il pilota Gresini dovrà infatti fare i conti con il tempo perso per completare i due Long Lap, oltre a dover recuperare dopo una Sprint conclusa nel peggiore dei modi. La partenza dalla quinta posizione gli offre comunque una buona base, ma il doppio Long Lap rappresenterà un ostacolo importante nel tentativo di trasformare il risultato delle qualifiche in un piazzamento di rilievo.





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