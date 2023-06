SBK | Gp Donington Day 1: Locatelli, “Importante provare le gomme da bagnato”

SBK Gp Donington Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Donington, sesta tappa del mondiale 2023, con il decimo tempo.

Locatelli è stato uno dei pochi piloti che ha colto l’opportunità per correre con le gomme da bagnato mentre la pioggia cadeva nella seconda metà della FP2 – stabilendo un miglior tempo sul bagnato di 1’40.739 sul nuovo asfalto di Donington.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Donington Yamaha

“Strano Day 1 qui a Donington – la sensazione era buona questa mattina, ma anche io non voglio fare errori con il tempo sbagliato perché ha iniziato a piovere e poi ha smesso. È stato davvero difficile in pista e penso che uno dei punti più importanti sia stato provare le gomme da bagnato questo pomeriggio per capire il grip e come funziona tutto, perché potrebbe piovere anche domani. Il tempo qui è un po’ complicato! Ma di sicuro sappiamo e capiamo qualcosa ora e vedremo domani cosa possiamo fare. Siamo più o meno allo stesso livello con tutti perché gli altri piloti non girano molto. Domani è importante perché abbiamo la prima gara, ma sinceramente il feeling non è male, la mentalità è buona e quindi cercheremo di spingere forte!”