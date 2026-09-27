SBK | Gp Cremona Superpole Race: Lecuona fa rima con Cremona e lo spagnolo fa sua anche la Superpole Race

Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) fa sua anche la Superpole Race e non molla nulla nel giorno dell’imminente affermazione iridata di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), che si accontenta e taglia il traguardo secondo. Primo podio in Superbike per Alberto Surra (Motocorsa Racing) e si conferma il rookie dell’anno in questa categoria. Quarto posto di Yari Montella (Barni Spark Racing Team), che consegna al team Barni il titolo “indipendenti” 2026 e accorcia momentaneamente sulla classifica piloti. Viaggiano in coppia i gemelli, con Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) e Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) rispettivamente al quinto e sesto posto, mentre il connazionale Tommy Bridewell (Superbikes Advocates) chiude in settima posizione. Ottavo Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che guadagna così la terza fila, davanti a Jake Dixon (Honda HRC), che potrà sfruttare la posizione per una bella partenza.

Partirà decimo Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), incolpevole per essere caduto durante il primo giro, stretto e toccato in maniera scellerata da Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) che si schiererà al suo finaco. Dodicesimo Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) a chiudere la quarta fila. Quinta fila tutta italiana con Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), anch’egli caduto come Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) che partirà sedicesimo e Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha). Completano la griglia Somkiat Chantra (Honda HRC), Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), Twan Smits (Motoxracing), Loris Baz (MGM Optical Express Racing) e Mattia Rato (Motoxracing).

Assente per tutta la domenica Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), considerato unfit dall’equipe medica dopo l’aggravarsi delle sue condizioni in seguito alla frattura del quinto metacarpo della mano sinistra.

Superbike Gp Cremona Superpole Race results; Starting grid Race 2:

1. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +2.005

3. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +5.214

4. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +5.550

5. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +6.540

6. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +7.772

7. Tommy Bridewell (Superbikes Advocates) +9.386

8. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +11.197

9. Jake Dixon (Honda HRC) +13.294