SBK | Gp Cremona Gara 2: trionfo di Lecuona che fa tripletta. Nicolò Bulega è Campione del Mondo Superbike

Si conclude così com’è iniziato il decimo round del mondiale Superbike a Cremona Circuit, con la terza vittoria in due giorni di Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), che fa sua anche Gara 2, mentre l’eterno secondo del weekend è il nuovo Campione del mondo delle derivate di serie e si chiama Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati). Un’apoteosi tutta italiana, in questa domenica che ricorda il primo titolo di Max Biaggi conquistato a Imola nel 2010, e di cui il Campione emiliano è degno erede nella categoria. Un weekend di grande tensione per Bulega, che ha saputo lottare quanto basta per mantenere la promessa di laurearsi in Italia, sotto gli occhi del pubblico di casa. Una bella vittoria che aggiunge prestigio alla longeva attività di Ducati, Presente al mondiale per moto di produzione sin dalla primissima gara del 1988.

Non solo Lecuona e Bulega, ma in questo intenso appuntamento si sono visti gli altri talenti della classe regina come Yari Montella (Barni Spark Racing Team), già fautore della conquista del titolo “indipendenti” per il suo team e sul podio nella seconda manche, dopo una lotta serratissima con Alberto Surra (Motocorsa Racing), in grande spolvero durante tutto il fine settimana. Quinto posto per Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), che vede scivolare davanti a se il fratello Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), e trova via libera. Ottimo sesto di Jake Dixon (Honda HRC), che resuscita la sua Honda HRC, davanti a un lottatore come Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), mai domo nonostante una prima fase di gara complicata. Ottavo Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), che resiste agli attacchi di Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), sempre attaccato all’americano, ma mai in grado di superarlo. Entra in top ten anche Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), che in patria ha trovato la forza di reagire alla stagione altalentante.

Undicesimo è l’italiano Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), che batte un non brillante Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) e un ancor meno entusiasmante Somkiat Chantra (Honda HRC). Loris Baz (MGM Optical Express Racing) termina la supplenza in quattordicesima posizione, seguito da Mattia Rato (Motoxracing), che guadagna un sudato punto in classifica. Ultimo all’arrivo e fuori dalla score zone, l’olandese Twan Smits (Motoxracing).

Oltre a Sam Lowes, non hanno concluso la manche Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha),Tom Bridewell (Ducati Advocates), Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) e Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team).

Superbike Gp Cremona, classifica piloti dopo 10 round

:

01. 602 pts. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

02. 469 pts. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

03. 269 pts. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

04. 226 pts. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

05. 219 pts. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

06. 193 pts. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven)

07. 184 pts. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team)

08. 145 pts. Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team)

09. 140 pts. Alberto Surra (Motocorsa Racing)

10. 125 pts. Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team)