SBK | Gp Cremona Gara 1: vittoria di Lecuona davanti a Bulega e Sam Lowes. Caduti Surra e Montella, Baldassarri quarto

Vittoria di Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), che si conferma il dominatore di questo round, dopo le ottime prove e le qualifiche disputate fino a questo punto. Un momento magico per il pilota spagnolo che si contrappone alla piccola flessione del suo compagno Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati). Prossimo al titolo iridato, il leader della classifica non è mai riuscito ad andare oltre al secondo posto in prova, come in qualifica e in gara è stato il gregario di lusso di Iker. Terzo posto per Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), che non ha commesso errori, approfittando delle due clamorose scivolate di Yari Montella (Barni Spark Racing Team) e Alberto Surra (Motocorsa Racing), usciti di scena molto presto. Podio sfiorato per un agguerrito Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), che pur non digerendo bene questa pista, ha lottato fino alla fine con il rivale britannico. Quinto Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), molto veloce sul misto lombardo e bravo a mettere dietro un altro protagonista come Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team).

Settimo posto per un ritrovato Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), che conclude la sua miglior gara dopo tanto tempo. Ottavo Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), che precede Jake Dixon (Honda HRC) e Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), unico rimasto in pista per il team Barni. Oltre la top ten troviamo i compagni di squadra Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), che staccano Somkiat Chantra (Honda HRC) con la seconda Honda ufficiale. Quattordicesimo al traguardo è Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) che conquista due punti, mentre un punto lo totalizza il sostituto di Tarran MacKenzie, Loris Baz (MGM Optical Express Racing). Completano l’ordine d’arrivo Mattia Rato (Motoxracing) e Twan Smits (Motoxracing), in gara al posto dell’assente Bahattin Sofuoğlu.

Oltre a Montella e Surra, non hanno terminato la corsa Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) e Tom Bridewell (Ducati Advocates), costretto a parcheggiare a bordo pista una Ducati fumante d’olio.

Superbike Gp Cremona Gara 1 Top Six:

1. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +5.591

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +7.247

4. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) +8.763

5. Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) +20.250

6. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +20.567