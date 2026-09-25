Primo Piano

SBK | Gp Cremona FP: con due cadute Bulega è “solo” secondo dietro al compagno Iker Lecuona. Bene anche Surra e Baldassarri

Iker Lecuona registra il miglior tempo davanti a Nicolò bulega, secondo nonostante due cadute. Molto bene anche Alberto Surra e Lorenzo Baldassarri, rispettivamente quarto e quinto, su sette Ducati nelle prime sette posizioni delle prove libere

di Alex Ricci25 Settembre, 2026
SBK | Gp Cremona FP: con due cadute Bulega è “solo” secondo dietro al compagno Iker Lecuona. Bene anche Surra e BaldassarriSBK | Gp Cremona FP: con due cadute Bulega è “solo” secondo dietro al compagno Iker Lecuona. Bene anche Surra e Baldassarri

Le prove libere del venerdì aprono il decimo weekend del mondiale Superbike a Cremona. Il più veloce della giornata è stato Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), che con il tempo di 1’28.108, si è messo al comando di un plotone di sette Ducati Panigale V4R, nei primi sette posti della classifica dei tempi. Seguito dal leader della classifica e compagno di scuderia Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), caduto due volte, completa la prima fila provvisoria Alberto Surra (Motocorsa Racing), che a questo punto della stagione ci ha abituati a belle prestazioni contro il cronometro. All’appello dei ducatisti non poteva mancare Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), in grande spolvero anche sul piccolo tracciato del Cremona Circuit e abile a tenere dietro i due funamboli Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) e Yari Montella (Barni Spark Racing Team), rispettivamente con il quinto e sesto tempo. La settima posizione è di Tom Bridewell (Ducati Advocates), che chiude il gruppo delle moto di Borgo Panigale. Dietro di lui l’inossidabile Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) con la solita e unica Kawasaki. Nono tempo per Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che sembra in lieve ripresa dopo le deludenti prove delle precedenti gare, mentre esaurisce i posti in top ten Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), con la prima delle due Bimota.

Undicesimo tempo di Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), seguito da Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) e Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), che precede Jake Dixon (Honda HRC) in quattordicesima posizione. Quindicesimo è Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), che si accontenta di stare davanti al compagno Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), seguiti dalla seconda Honda ufficiale di Somkiat Chantra (Honda HRC). Solo diciottesimo tempo per Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) tallonato da Mattia Rato (Motoxracing) e Loris Baz (MGM Optical Express Racing), sostituto dell’infortunato Tarran MacKenzie. Chiudono il gruppo un non brillante Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) e l’olandese Twan Smits (Motoxracing), supplente di Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing).

Superbike Gp Cremona: Combinata FP Top Six – I tempi finali

1. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) 1’28.108
2. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +0.254
3. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.461
4. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) +0.474
5. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.644
6. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.739

Gli orari della Superbike 2026 a Cremona

Sab 26 SETTEMBRE
FP3 9:40
Superpole 11:15
RACE 1 15:30

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Primo Piano

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

TI POTREBBE INTERESSARE

Foto MotoGP SBK

motogp-red-bull-ring-gp-austria-2026-00041motogp-red-bull-ring-gp-austria-2026-00034motogp-red-bull-ring-gp-austria-2026-00036motogp-red-bull-ring-gp-austria-2026-00005motogp-red-bull-ring-gp-austria-2026-00042motogp-red-bull-ring-gp-austria-2026-00003motogp-red-bull-ring-gp-austria-2026-00001motogp-red-bull-ring-gp-austria-2026-00013motogp-red-bull-ring-gp-austria-2026-00032motogp-red-bull-ring-gp-austria-2026-00002motogp-red-bull-ring-gp-austria-2026-00026motogp-red-bull-ring-gp-austria-2026-00023

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news

SBK | Gp Cremona FP: con due cadute Bulega è “solo” secondo dietro al compagno Iker Lecuona. Bene anche Surra e BaldassarriSBK | Gp Cremona FP: con due cadute Bulega è “solo” secondo dietro al compagno Iker Lecuona. Bene anche Surra e Baldassarri
Primo Piano

SBK | Gp Cremona FP: con due cadute Bulega è “solo” secondo dietro al compagno Iker Lecuona. Bene anche Surra e Baldassarri

Iker Lecuona registra il miglior tempo davanti a Nicolò bulega, secondo nonostante due cadute. Molto bene anche Alberto Surra e Lorenzo Baldassarri, rispettivamente quarto e quinto, su sette Ducati nelle prime sette posizioni delle prove libere
Le prove libere del venerdì aprono il decimo weekend del mondiale Superbike a Cremona. Il più veloce della giornata è
MotoGP | Pubblicato il calendario del Motomondiale 2027MotoGP | Pubblicato il calendario del Motomondiale 2027
In evidenza

MotoGP | Pubblicato il calendario del Motomondiale 2027

La MotoGP inaugura una nuova era con 22 Gran Premi in cinque continenti. Debuttano Buenos Aires e l'inedito circuito cittadino di Adelaide
Il calendario MotoGP 2027 della MotoGP è stato ufficialmente svelato e inaugurerà una nuova era del Motomondiale con 22 Gran
MotoGP | Portimao confermato almeno fino al 2029MotoGP | Portimao confermato almeno fino al 2029
MotoGP

MotoGP | Portimao confermato almeno fino al 2029

MotoGP e Algarve International Circuit prolungano l'intesa per altre tre stagioni
Un nuovo accordo tra MotoGP e l’Autodromo Internazionale dell’Algarve (AIA) garantirà la presenza del Gran Premio del Portogallo nel calendario