SBK | Gp Cremona FP: con due cadute Bulega è “solo” secondo dietro al compagno Iker Lecuona. Bene anche Surra e Baldassarri

Le prove libere del venerdì aprono il decimo weekend del mondiale Superbike a Cremona. Il più veloce della giornata è stato Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), che con il tempo di 1’28.108, si è messo al comando di un plotone di sette Ducati Panigale V4R, nei primi sette posti della classifica dei tempi. Seguito dal leader della classifica e compagno di scuderia Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), caduto due volte, completa la prima fila provvisoria Alberto Surra (Motocorsa Racing), che a questo punto della stagione ci ha abituati a belle prestazioni contro il cronometro. All’appello dei ducatisti non poteva mancare Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), in grande spolvero anche sul piccolo tracciato del Cremona Circuit e abile a tenere dietro i due funamboli Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) e Yari Montella (Barni Spark Racing Team), rispettivamente con il quinto e sesto tempo. La settima posizione è di Tom Bridewell (Ducati Advocates), che chiude il gruppo delle moto di Borgo Panigale. Dietro di lui l’inossidabile Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) con la solita e unica Kawasaki. Nono tempo per Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che sembra in lieve ripresa dopo le deludenti prove delle precedenti gare, mentre esaurisce i posti in top ten Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), con la prima delle due Bimota.

Undicesimo tempo di Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), seguito da Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) e Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), che precede Jake Dixon (Honda HRC) in quattordicesima posizione. Quindicesimo è Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), che si accontenta di stare davanti al compagno Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), seguiti dalla seconda Honda ufficiale di Somkiat Chantra (Honda HRC). Solo diciottesimo tempo per Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) tallonato da Mattia Rato (Motoxracing) e Loris Baz (MGM Optical Express Racing), sostituto dell’infortunato Tarran MacKenzie. Chiudono il gruppo un non brillante Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) e l’olandese Twan Smits (Motoxracing), supplente di Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing).

Superbike Gp Cremona: Combinata FP Top Six – I tempi finali

1. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) 1’28.108

2. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +0.254

3. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.461

4. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) +0.474

5. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.644

6. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.739

Gli orari della Superbike 2026 a Cremona

Sab 26 SETTEMBRE

FP3 9:40

Superpole 11:15

RACE 1 15:30