SBK | Gp Cremona Superpole: miglior tempo di Lecuona che brucia Bulega sul finale del turno. Terzo tempo di Surra, ad un soffio dalla pole

Come venerdì, il più veloce a Cremona è ancora Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) che firma la Superpole, strappandola al compagno di scuderia Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), proprio sul finale del turno. Due prestazioni da incorniciare per i piloti Aruba, dominanti anche in questa sessione, che vede sei Ducati nelle prime sei caselle dello schieramento. Da sottolineare anche l’ottima prova di Alberto Surra (Motocorsa Racing), velocissimo a meno di due decimi dalla pole e completamente a sua agio sul tracciato casalingo, fin dalle primissime battute. Il quarto tempo lo segna l’altro funambolo Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), scivolato a pochi secondi dal termine, che apre una seconda fila completata dagli italiani Yari Montella (Barni Spark Racing Team) e Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven).

Settimo tempo di Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), seguito da Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) e Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) per una terza fila molto eterogenea. Decimo Tom Bridewell (Ducati Advocates), undicesimo Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e dodicesimo Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha). La macchiolina sulla lista blu Yamaha la mette Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) anch’egli scivolato sul finale, che spezza il gruppo formato dai quattro piloti di Iwata e precede Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha).

Sedicesimo tempo di Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), ben lontano dal compagno Montella, ma sempre più veloce delle Honda ufficiali che si accontentano del diciassettesimo crono di Somkiat Chantra (Honda HRC) e del diciottesimo di Jake Dixon (Honda HRC). Non va oltre il diciannovesimo riferimento Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), decisamente in difficoltà nel round italiano, mentre completano lo schieramento i due “supplenti” Loris Baz (MGM Optical Express Racing), Twan Smits (Motoxracing) e il giovane Mattia Rato (Motoxracing).

Superbike Gp Cremona, Superpole Top Six- I tempi finali:

1. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) 1’27.253

2. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +0.044

3. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.184

4. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.374

5. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.470

6. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) +0.538