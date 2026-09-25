MotoGP | Pubblicato il calendario del Motomondiale 2027

Il calendario MotoGP 2027 della MotoGP è stato ufficialmente svelato e inaugurerà una nuova era del Motomondiale con 22 Gran Premi distribuiti tra marzo e novembre, attraversando cinque continenti e introducendo due nuove destinazioni destinate a catturare l’attenzione di squadre e appassionati.

Tra le principali novità spicca il ritorno in Argentina, con Buenos Aires che entrerà nel calendario come quarta tappa stagionale: l’Autódromo Oscar y Juan Gálvez accoglierà nuovamente la classe regina dopo il rafforzamento della presenza della MotoGP in Sud America, già evidenziato dagli eventi organizzati in Brasile.

L’altra grande novità riguarda invece l’Australia, dove la MotoGP farà il suo debutto assoluto sul nuovo Adelaide Street Circuit. Il tracciato cittadino ospiterà il penultimo appuntamento dell’anno e promette di offrire uno spettacolo unico, con i piloti impegnati nel cuore della città in una fase della stagione che potrebbe rivelarsi decisiva per l’assegnazione dei titoli.

Tra circuiti storici, sedi iconiche e nuove sfide, il calendario 2027 si presenta come uno dei più ricchi e ambiziosi di sempre, accompagnando l’ingresso del campionato in una nuova fase tecnica e sportiva.

Calendario Motomondiale 2027

07-09 Marzo – Thailandia (Chang International Circuit, Buriram)

12-14 Marzo – Qatar (Lusail International Circuit, Lusail)

02-04 Aprile – Brasile (Goiânia)

09-11 Aprile – Argentina (Autódromo Oscar y Juan Gálvez, Buenos Aires)

23-25 Aprile – USA (Circuit of The Americas, Austin)



07-09 Maggio – Spagna (Jerez)

14-16 Maggio – Francia (Le Mans)

28-30 Maggio – Italia (Mugello)



11-13 Giugno – Catalogna (Barcellona)

25-27 Giugno – Paesi Bassi (Assen)



09-11 Luglio – Germania (Sachsenring)

16-18 Luglio – Repubblica Ceca (Brno)



13-15 Agosto – Gran Bretagna (Silverstone)

27-29 Agosto – Austria (Spielberg)



10-12 Settembre – San Marino (Misano)

17-19 Settembre – Aragona (MotorLand Aragón)

22-24 Settembre – Malesia (Sepang)



01-03 Ottobre – Portogallo (Portimão)

15-17 Ottobre – Giappone (Motegi)

29-31 Ottobre – Indonesia (Mandalika)



12-14 Novembre – Australia (Adelaide Street Circuit)

26-28 Novembre – Valencia (Circuit Ricardo Tormo)

Foto: Michelin

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