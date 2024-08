SBK | Gp Portimao Superpole Race: Razgatlioglu, è record, Petrucci è secondo davanti a Lowes

SBK Gp Portimao Superpole Race – Toprak Razgatlioglu ha conquistato anche la Superpole Race del Gran Premio del Portogallo Superbike, gara disputata sul circuito di Portimao.

Il #54 della BMW è da record, 12esima vittoria consecutiva (14esima in stagione, ndr), superati Jonathan Rea e Alvaro Bautista, che si erano “fermati” a quota 11 vittorie.

Il pilota turco ha preso il comando della gara all’inizio del secondo dei dieci giri previsti, mettendo subito margine sugli avversari. A giocarsi i due restanti gradini del podio Danilo Petrucci, Alex Lowes, Michael van der Mark e Nicolò Bulega.

Ad avere la meglio “Petrux” che in sella alla Ducati Panigale V4R del Barni Racing Team è giunto secondo al traguardo (primo podio in una Superpole Race, ndr), davanti alla Kawasaki ZX-10RR di Alex Lowes, con quest’ultimo che ha avuto la meglio su Michael van der Mark per soli 0.021s. Ancora una grandissima gara per il pilota ternano, unica Ducati a podio, non del Team Factory, ma del Team indipendente di Marco Barnabò.

Quinta e sesta posizione per le Ducati Aruba Racing.it del rookie Nicolò Bulega e del due volte iridato Alvaro Bautista, che così come in gara 1 è stato autore di una pessima partenza. In Top Ten anche la Honda CBR1000 RR-R di Xavi Vierge, la Yamaha YZF R1 di Dominique Aegerter, la Ducati Panigale V4R di un redivivo Andrea Iannone (molto più veloce rispetto al sabato, ndr) e la Yamaha YZF R1 del sei volte iridato Jonathan Rea.

Axel Bassani su Kawasaki ZX-10RR e Andrea Locatelli su Yamaha YZF R1 hanno chiuso in 12esima e 13esima posizione, mentre Michael Ruben Rinaldi su Ducati Panigale V4R ha chiuso 19esimo.

Ordine di arrivo Superpole Race Portimao

01 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD 02 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 2.980 03 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 3.251 04 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 3.272 05 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 3.563 06 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 3.729 07 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 8.025 08 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 9.769 09 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 9.823 10 REA Jonathan Yamaha YZF R1 9.942 11 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 10.081 12 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 10.944 13 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 12.835 14 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 12.902 15 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 15.281 16 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 15.470 17 REDDING Scott BMW M 1000 RR 15.599 18 RAY Bradley Yamaha YZF R1 15.939 19 RINALDI M. Ruben Ducati Panigale V4R 18.419 20 SYAHRIN Hafizh Ducati Panigale V4R 21.380 21 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 21.643 22 LOPES Ivo Honda CBR1000 RR-R 32.605

3.7/5 - (3 votes)