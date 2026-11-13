MotoGP | Rossi: “Il calcio a Marquez non esiste. Lo giuro sulle mie figlie”

Ci sono episodi che continuano a dividere anche a distanza di anni. Il Gran Premio della Malesia del 2015 è senza dubbio uno di questi. Il contatto tra Valentino Rossi e Marc Marquez a Sepang è rimasto uno dei momenti più discussi della storia recente della MotoGP. A distanza di tempo, il pilota di Tavullia torna su quella domenica e lo fa con una ricostruzione molto personale, contenuta nella sua autobiografia appena uscita, “La mia storia”.

Le sue parole sono nette e non lasciano spazio a interpretazioni: “Quel calcio non è mai esistito. Posso giurarlo su qualunque cosa, sulla testa delle mie figlie”.

Per capire il peso di quell’episodio bisogna tornare alla situazione di campionato. Rossi arrivava al penultimo appuntamento della stagione da leader della classifica, con undici punti di vantaggio su Jorge Lorenzo. Il titolo mondiale era ancora in palio e ogni posizione poteva avere un’importanza decisiva.

A Sepang, però, il confronto con Marquez finì per assumere un significato diverso. Il pilota Honda e quello Yamaha si ritrovarono a lottare per la terza posizione, mentre davanti c’erano Dani Pedrosa e Lorenzo. Secondo il racconto di Rossi, il comportamento dello spagnolo rese particolarmente complicato il suo tentativo di mantenere il ritmo e avvicinarsi ai piloti che lo precedevano.

“Marquez mi sorpassa, rallenta, mi guarda, si lascia superare, mi taglia la strada, mi punta, mi costringe a perdere tempo e terreno su Pedrosa e Lorenzo. Sembra una lite stradale tra automobilisti”, ricorda Valentino.

Una situazione che, nella sua ricostruzione, diventò sempre più difficile da gestire. Rossi racconta di non sapere più come reagire e di aver cercato un confronto diretto con Marquez nel corso del settimo giro.

Il contatto con Marquez e la caduta a Sepang

“Lo affianco, lo guardo, come dire: che ca**o fai? Basta, finiscila”.

È il momento in cui la situazione precipita. Rossi spiega di non avere intenzione di toccare l’avversario, ma di aver pensato di accompagnarlo fuori traiettoria per provare successivamente ad allontanarsi.

I due si trovavano quasi affiancati all’esterno di una curva a destra. È qui che, secondo la versione del pilota italiano, avvenne il contatto decisivo.

“Marquez accelera per cercare di passare, la sua leva del freno aggancia la mia gamba, sotto la tuta, all’altezza del ginocchio”.

Rossi descrive quindi una dinamica molto precisa: il contatto tra la leva del freno della Honda e la sua gamba avrebbe prodotto due conseguenze contemporanee. Da una parte, un colpo di freno per la moto di Marquez; dall’altra, la perdita della pedana per il pilota Yamaha.

“La mia gamba sinistra scivola verso il basso nell’istante in cui Marquez cade”.

È proprio questo movimento che, osservando le immagini, ha alimentato per anni l’interpretazione del gesto come un calcio. Una lettura che lo stesso Rossi ammette di aver avuto inizialmente, riguardando il filmato dopo la gara.

“Sembra un calcio. Sembra proprio che sia un calcio a produrre la caduta. Lo penso pure io guardando le immagini dopo la corsa”.

Ma Valentino contesta proprio questa interpretazione. Nella sua autobiografia insiste sulla dinamica del contatto e nega categoricamente di aver colpito volontariamente Márquez con un calcio.

La conclusione del suo racconto è probabilmente la parte più significativa, anche per il tono personale con cui sceglie di ribadire la propria versione.

“Il calcio non c’è mai stato. Posso giurarlo su qualunque cosa, sulla testa delle mie figlie. Quel calcio non è mai esistito”.

Una dichiarazione che riporta al centro uno degli episodi più controversi della carriera di Valentino Rossi. Sepang 2015 continua a essere ricordato anche attraverso quelle immagini, ma nel racconto del Dottore il gesto che sembrava aver provocato la caduta di Márquez non è mai avvenuto. Una convinzione che Rossi ribadisce senza esitazioni.

Che cosa ha raccontato Valentino Rossi sull’episodio con Marc Marquez a Sepang nel 2015?

Nella sua autobiografia La mia storia, Valentino Rossi ha ripercorso il contatto con Marc Márquez durante il Gran Premio della Malesia 2015. Il pilota italiano ha descritto una situazione di forte tensione in pista, spiegando che il confronto con lo spagnolo gli stava facendo perdere terreno rispetto a Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo.

Perché Valentino Rossi sostiene che non ci sia stato un calcio a Marquez?

Rossi sostiene che la caduta di Márquez sia stata provocata dal contatto tra la leva del freno della Honda e la sua gamba, all’altezza del ginocchio. Secondo la sua ricostruzione, la leva avrebbe frenato la moto dello spagnolo mentre lui perdeva l’appoggio sulla pedana. Il movimento della gamba avrebbe quindi dato l’impressione di un calcio.

In quale giro avvenne il contatto tra Rossi e Marquez?

Nel suo racconto, Valentino Rossi colloca il momento decisivo al settimo giro del Gran Premio della Malesia 2015. Il pilota Yamaha racconta di aver affiancato Márquez per manifestargli il proprio disappunto rispetto al comportamento tenuto durante il duello.

Quanti punti aveva Valentino Rossi su Jorge Lorenzo prima del GP della Malesia 2015?

Rossi ricorda di essere arrivato al penultimo appuntamento della stagione da leader del Mondiale, con undici punti di vantaggio su Jorge Lorenzo. La situazione rendeva particolarmente importante il risultato della gara di Sepang.

Che cosa ha dichiarato Rossi riguardando le immagini dell’incidente?

Valentino Rossi ammette che, osservando le immagini dopo la gara, anche a lui il movimento della gamba era sembrato un calcio. Tuttavia, nella sua autobiografia ribadisce che quel gesto non è mai avvenuto e conclude la propria ricostruzione con una frase molto forte: «Posso giurarlo su qualunque cosa, sulla testa delle mie figlie».