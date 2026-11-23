Marc Marquez dopo i festeggiamenti nel box di Portimao per la conquista del Mondiale MotoGP 2026 e del suo decimo Titolo iridato, ha incontrato i media e decine di tifosi accorsi per omaggiare il nuovo Campione del Mondo.

Nel corso dell’evento, il pilota di Cervera ha affrontato molti temi, soffermandosi soprattutto sul proprio futuro e sul rapporto con Valentino Rossi.

Dichiarazioni Marc Marquez Campione del Mondo MotoGP 2026

“Adesso bisogna divertirsi e godersi ciò che è stato raggiunto” – ha detto così come riportato da Marca.com – “Noi sportivi spesso commettiamo l’errore di vivere costantemente nel futuro. L’esperienza, fatta di momenti positivi e negativi, mi ha insegnato che non si possono lasciare passare i successi senza assaporarli. Vinci una gara e pensi già alla successiva. Lo scorso anno ho vinto e, una settimana dopo, mi sono infortunato. Questo è il rischio delle moto: tutto può cambiare in qualsiasi momento. Ora voglio vivere il presente, godermi questa settimana e celebrare il titolo con i tifosi nell’ultima gara di Valencia.”

I rivali del 2026

“Sono sempre sincero: quest’anno il più veloce era Bezzecchi, mentre il più combattivo era Martin. Io sono riuscito a prendere il meglio di entrambi per conquistare questo Titolo.”

Le voci su un suo possibile ritiro

“Non mi sorprendono queste voci, perché per qualcuno potrebbe essere una conclusione logica. Ma nella mia testa ci sono soltanto io e i miei obiettivi. Penso agli allenamenti, alle vacanze di Natale e a tante altre cose. Ci sarà tempo per preparare il 2027. Ho un contratto con Ducati per il 2027 e il 2028. Finché starò bene, avrò motivazione e gli infortuni mi rispetteranno, la mia intenzione è continuare a godermi questa passione. Una passione che comporta grandi rischi, perché ogni volta che scendi in pista la tua vita è in gioco.”

Il più grande di tutti i tempi?

“Per me non c’è un unico migliore di sempre. Dipende dalle epoche e dai momenti storici. Se guardiamo ai numeri, allora Giacomo Agostini è il riferimento. Però ci sono stati campioni straordinari come Spencer, Gardner, Rainey, Doohan, Valentino Rossi e anche Dani Pedrosa, che non ha mai vinto il titolo MotoGP ma è stato comunque un grandissimo pilota.”

Come ha costruito il suo decimo titolo

“Per tanti anni sono stato il più veloce in pista e quando sei il più veloce vincere è più semplice. Quest’anno, invece, non sono stato il più rapido. Sono però riuscito a sfruttare le qualità dei miei rivali per raggiungere i miei obiettivi. Si vince anche sapendo essere presenti nel momento giusto e mantenendo sempre l’ambizione.”

Valentino Rossi: nessun messaggio e nessuna attesa

“Sapevo che sarebbe saltato fuori il suo nome, altrimenti non sarebbe stata una conferenza stampa normale. Nessun messaggio è arrivato e non me lo aspetto. Alla fine, mi aspetto qualcosa soltanto dalle persone che possono apportarmi qualcosa. Valentino mi ha dato molto in passato, è stato una fonte di ispirazione per tanti piloti della mia generazione. Poi, però, non devi necessariamente andare d’accordo con tutti. Con la maggior parte dei miei rivali ho un buon rapporto, con lui meno. Forse perché siamo entrambi dell’Acquario, lui è nato il 16 e io il 17 febbraio, e abbiamo sempre avuto più attriti.

Lo rispetto enormemente. Ha ottenuto risultati straordinari e ha fatto moltissimo per il motociclismo. Non cambierà la mia vita il modo in cui mi ritirerò. Non mi cambia nulla chiudere la carriera con dieci, undici o otto titoli MotoGP. Però eguagliare il più vincente della storia della classe regina, cioè Giacomo Agostini, è stata una delle sensazioni più belle della mia carriera. Questo rimarrà per sempre, almeno finché un altro pilota, tra dieci, venti o trent’anni, riuscirà a raggiungerci o superarci.”

Gli avversari del 2027

“Il prossimo anno sarà un’incognita per tutti: moto nuove, pneumatici nuovi e un nuovo formato del weekend. Tutto questo renderà il campionato ancora più imprevedibile. Credo però che chi finisce bene una stagione parta con un vantaggio. Le Aprilia saranno molto veloci. Acosta è il leader della nuova generazione, insieme a Fermin Aldeguer e Moreira. Stanno arrivando tanti giovani talenti e, per quanto possa far male ammetterlo, è la legge della vita. Gli anni passano per tutti. Noi veterani cerchiamo di prolungare il più possibile la nostra carriera, ma probabilmente anche il prossimo anno sarà fatto di alti e bassi.”

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