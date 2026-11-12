MotoGP | Valentino Rossi: “C’era il rischio che mia figlia nascesse lo stesso giorno di Marc Marquez”

MotoGP Marquez Vs Rossi – Negli ultimi giorni Valentino Rossi è stato protagonista di un intenso tour promozionale in per presentare la sua nuova autobiografia, “La mia storia”.

Nel corso delle varie interviste concesse ai media, il nove volte Campione del Mondo è tornato anche su uno degli episodi più controversi della sua carriera: la rivalità con Marc Marquez nel 2015, una vicenda che secondo il pesarese ha avuto un peso determinante nella corsa a quello che sarebbe stato il suo decimo titolo iridato.

Durante un intervento a Radio Deejay, Rossi ha raccontato con tono scherzoso un curioso aneddoto legato alla nascita della figlia Giulietta. La sua compagna, Francesca Sofia Novello, era infatti in procinto di partorire nel febbraio del 2022 e, per qualche momento, si era prospettata la possibilità che la bambina venisse al mondo il 17 febbraio, giorno del compleanno proprio di Marc Márquez.

“C’è stato un periodo in cui c’era il rischio che Giulietta nascesse lo stesso giorno di Márquez”, ha raccontato Rossi tra le risate.

Il conduttore della trasmissione ha quindi ricordato l’episodio in modo ironico: “Ho aperto il libro e ho pensato: ‘Ma Giulietta è nata lo stesso giorno di Marc Marquez?’. Poi ho visto che non era così”.

A quel punto il Dottore ha proseguito la battuta: “Le dicevo: non scherzare, stai ferma, non muoverti, tieni le gambe chiuse perché dobbiamo resistere ancora 24 ore”, ha raccontato divertito.

Dietro l’ironia, però, resta una ferita sportiva che Rossi ammette di non aver mai completamente superato. Tornando sul campionato 2015, l’ex pilota Yamaha ha ribadito la propria posizione su quanto accaduto in quella stagione.

“Tutti abbiamo dei limiti, chi più bassi e chi più alti. Purtroppo la storia del 2015 oggi mi fa arrabbiare ancora di più, perché Márquez non stava lottando per il campionato. Io e Lorenzo ci giocavamo il titolo, mentre lui era lì soltanto per farmelo perdere. E alla fine ci è riuscito. Sono cose che non si dimenticano e che fanno ancora male”.

A distanza di oltre undici anni, Rossi riconosce che il ricordo di quella vicenda continua a provocargli le stesse sensazioni vissute dopo la gara decisiva di Valencia.

“Sono passati più di dieci anni, ma quando ci penso provo ancora le stesse emozioni di quella sera a Valencia, e questa cosa un po’ mi preoccupa”, ha ammesso il campione di Tavullia. “Spesso cerco di convincermi a guardare tutto quello che ho vinto invece di soffermarmi su ciò che ho perso. Però nello sport è così: le sconfitte lasciano un segno molto più profondo rispetto alle vittorie”.

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