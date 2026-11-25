MotoGP Gp Comunitat Valenciana Valencia MotoGP 2026 – Con il Titolo della MotoGP assegnato a Marc Marquez, il circus del Motomondiale sbarca a Valencia per l’ultima gara della stagione.

Sul Circuito Ricardo Tormo i piloti si sfideranno per l’ultima volta in stagione prima del test di martedì, dove ci saranno tanti cambi di “casacca” e dove debutteranno ufficialmente le 850cc gommate Pirelli.

Liberi di “testa”, ogni pilota darà il massimo per l’ultima gara degli attuali prototipi che hanno segnato un’epoca, teatro di grandi battaglie.

La tappa di Valencia ha da sempre un carattere tutto particolare. Il circuito spagnolo, raccolto e con una conformazione che consente al pubblico di abbracciare con lo sguardo gran parte del percorso, ha regalato spesso chiusure d’anno cariche di tensione e spettacolo. Stavolta il Titolo iridato è già in bacheca, ma i motivi per seguire la corsa non mancano affatto.

I riflettori saranno ovviamente tutti per Marc Marquez, neo-campione del mondo e intenzionato a coronare nel modo più brillante un’annata che lo ha riportato sul gradino più alto della classe regina. Per lui c’è la possibilità di congedarsi dal calendario con un ulteriore successo tra i tifosi di casa, sebbene gli avversari non abbiano alcuna intenzione di fargli strada.

Per tanti protagonisti della griglia, inoltre, Valencia rappresenterà l’ultima chance per farsi notare prima della sosta invernale. Qualcuno andrà a caccia del podio per mettere un bel sigillo sull’annata, altri vorranno raddrizzare una stagione complessa e altri ancora, prossimi a cambiare casacca, cercheranno di lasciare un ultimo bel ricordo al box che stanno per salutare.

Non mancherà poi un ulteriore elemento di spicco: questo weekend metterà la parola fine all’attuale ciclo regolamentare. A partire da martedì, con le prove successive al campionato, prenderà il via una nuova epoca per il Motomondiale: l’arrivo delle 850cc e degli pneumatici Pirelli inaugurerà una fase del tutto inedita, capace di riscrivere valori e equilibri sul medio termine.

DUCATI E APRILIA SI GIOCANO IL TITOLO COSTRUTTORI

Chiuso il discorso Titolo piloti, a Valencia sarà assegnato il titoli Costruttori, che al momento vede in vantaggio l’Aprilia. La casa di Borgo Panigale dovrà quindi recuperare 9 punti a quella veneta, compito non impossibile ma non facile vista la competitività della casa di Noale e dei suoi piloti Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Raul Fernandez e Ai Ogura.

Meteo Gp Comunitat Valenciana MotoGP 2026

Al momento le previsioni tempo danno tempo soleggiato venerdì e sabato e con nubi sparse alla domenica, ma al momento senza probabilità di pioggia

Info Gp Comunitat Valenciana MotoGP 2026

Il circuito di Valencia misura 4 km e conta 9 curve a sinistra e 5 a destra. Fu completato nel 1999 e nello stesso anno ospitò prove del MotoGP e del Campionato Spagnolo di Motociclismo. Il tracciato di Cheste presenta diversi layout, tutti in senso antiorario e di lunghezza variabile. Gli eventi MotoGP si disputano su un circuito di 4 km composto da cinque curve a destra, otto a sinistra e un rettilineo di 876 metri. Sebbene il tracciato sia considerato piuttosto piccolo, il complesso dei box dispone di 48 garage, mentre le tribune in stile stadio possono accogliere fino a 150.000 spettatori. La configurazione del circuito, che consente di vedere ogni sua parte da qualsiasi tribuna, contribuisce a creare un’atmosfera unica, apprezzata sia dai piloti spagnoli che da quelli internazionali. Essendo l’ultima gara della stagione, il Gran Premio assume sempre un tono festoso, e nel 2005 fu votato come miglior GP dall’IRTA.

Orari Gp Comunitat Valenciana MotoGP 2026

Venerdì 27 novembre

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 28 novembre

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:45-13:00

Q2 Moto3 13:10-13:25

Q1 Moto2 13:40-13:55

Q2 Moto2 14:05-14:20

Sprint Race MotoGP 15:00 (13 giri)

Domenica 29 novembre

Warm – Up MotoGP: 09:40-09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (27 giri)

Dove vedere il Gp del Comunitat Valenciana

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre alla domenica le gare saranno in differita (14:00 Moto3, 15:15 Moto2 e 17:00 MotoGP).

Foto: MotoGP Sport Entertainment Group

4.7/5 - (3 votes)