MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP del Portogallo 2026 a Portimao

MotoGP Gp Portogallo Portimao MotoGP 2026 – Dopo la trasferta tanto temuta del Qatar causa Conflitto in Medio Oriente la MotoGP torna in Europa ed esattamente all’Algarve, sul circuito di Portimao, dove è in programma il Gran Premio del Portogallo, 21esimo e penultimo appuntamento del Motomondiale.

Marc Marquez è ad un passo dalla storia, il #93 della Ducati ha la possibilità di vincere il decimo Titolo iridato e sorpassare così Valentino Rossi, con cui non corre buon sangue dall’ormai famoso 2015.

Il leader della classifica arriva infatti con la concreta possibilità di conquistare già questo fine settimana l’ottavo titolo mondiale della propria carriera nella classe regina, il decimo in carriera.

Alla vigilia del penultimo round della stagione, i primi quattro piloti del campionato sono racchiusi in 74 punti, esattamente il numero di punti ancora disponibili da qui alla fine del campionato. Alle spalle di Marquez c’è Jorge Martin (Aprilia Racing), distante 60 lunghezze, mentre la vittoria ottenuta in Qatar ha consentito a Marco Bezzecchi di restare matematicamente in corsa per il titolo.

IL MATCH POINT DI MARQUEZ

Per Marc Marquez il traguardo è ormai vicinissimo, ma in Portogallo resta ancora del lavoro da completare. Con 60 punti di vantaggio su Martin e 74 su Bezzecchi, lo spagnolo sarà campione del mondo 2026 se lascerà Portimao con almeno 37 punti di margine sul pilota Aprilia.

La situazione con Bezzecchi presenta una piccola variabile: se l’italiano dovesse vincere il Gran Premio e chiudere a soli 37 punti dalla vetta, entrerebbe in gioco anche il criterio delle vittorie stagionali, dato che entrambi si ritroverebbero con sette successi.

Tradotto in termini semplici, Marquez dovrà perdere al massimo 23 punti nei confronti di Martin e non più di 36 rispetto a Bezzecchi durante l’intero weekend.

Il verdetto potrebbe arrivare già sabato. Una vittoria nella Sprint Race garantirebbe automaticamente il Titolo al pilota Ducati. Anche un guadagno di almeno due punti su Martin nella gara corta sarebbe sufficiente per chiudere i conti, indipendentemente dal risultato di Bezzecchi.

Per tenere aperto il campionato, Martin e Bezzecchi, vincitori delle ultime due edizioni del GP del Portogallo rispettivamente nel 2024 e nel 2025, dovranno puntare a un weekend perfetto e sperare in qualche errore da parte del leader del mondiale.

DUCATI E APRILIA SI GIOCANO ANCHE COSTRUTTORI E TEAM

Oltre alla corsa iridata piloti, a Portimao potrebbero essere assegnati anche i titoli Costruttori e Team.

Nella classifica Costruttori è Ducati a guidare le operazioni con otto punti di vantaggio su Aprilia. La casa di Borgo Panigale dovrà però aumentare sensibilmente il margine nel corso del weekend per poter festeggiare matematicamente già in Portogallo.

Più vicina alla conclusione appare invece la lotta tra Team. Aprilia Racing si presenta al weekend con 124 punti di vantaggio sulla Ducati Lenovo Team e ha quindi un’importante occasione per chiudere definitivamente il discorso titolo.

La squadra di Noale dovrà conservare almeno 66 punti di margine al termine del GP di domenica. Un distacco superiore ai 111 punti già dopo la Sprint consegnerebbe invece il campionato Team con un giorno di anticipo.

FERNANDEZ, OGURA ACOSTA E BASTIANINI LE POSSIBILI SORPRESE

In Qatar i riflettori sono stati inevitabilmente puntati sull’incredibile rientro di Jorge Martin appena due settimane dopo la frattura del polso, ma un’altra prestazione meritava grande attenzione.

Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP) ha conquistato uno splendido terzo posto nonostante fosse ancora alle prese con due dita fratturate alla mano destra. Dopo una settimana supplementare di recupero, lo spagnolo si presenta a Portimao con concrete ambizioni da podio, su una pista dove in passato ha già conquistato una vittoria in Moto2.

Ottimo momento anche per il compagno di squadra Ai Ogura, quarto in Qatar e sempre più saldo nella top five del campionato. Il giapponese può addirittura ambire al quarto posto finale.

Alle sue spalle cerca conferme Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), che arriva su un tracciato particolarmente favorevole dopo aver conquistato qui il suo primo podio MotoGP nel 2024.

Da seguire inoltre Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), reduce da due quinti posti consecutivi e già protagonista a Portimao con il secondo posto ottenuto nel 2024.

DI GIANNANTONIO E ALEX MARQUEZ A CACCIA DI RILANCIO

Il weekend portoghese rappresenta un’importante occasione di riscatto per diversi protagonisti. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ha lasciato il Qatar con parecchia amarezza dopo alcuni problemi accusati in gara che gli hanno impedito di lottare per il podio, ma arriva in terra portoghese dopo aver annunciato che diventerà papà.

Torna inoltre in azione Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP). Lo spagnolo aveva saltato il GP del Qatar per sottoporsi a un intervento chirurgico finalizzato alla rimozione di placche alla clavicola destra e alla mano sinistra dopo l’incidente del GP di Catalogna ed è atteso nuovamente in pista a Portimão.

HONDA AL COMPLETO?

La situazione in casa Honda continua a essere condizionata dagli infortuni. Luca Marini aveva dovuto rinunciare al Gran Premio del Qatar a causa del perdurare di problemi fisici, mentre Joan Mir era già assente. Entrambi sperano di poter tornare in azione in Portogallo, ma restano in attesa delle ultime valutazioni mediche.

Anche Diogo Moreira aveva vissuto un fine settimana complicato in Qatar, costretto al ritiro per alcuni problemi neurologici riconducibili alle conseguenze dell’incidente avuto al Sachsenring in Moto2 nel 2025.

In questo contesto, il miglior rappresentante Honda era stato Johann Zarco (Castrol Honda LCR), protagonista di una Sprint chiusa al quinto posto e di una gara lunga conclusa in nona posizione.

KTM CERCA UN FINALE IN CRESCITA

Ci sono diversi piloti KTM che puntano a chiudere positivamente la stagione. Brad Binder ha dimostrato in passato di essere competitivo a Portimão e proverà a ritrovare continuità di risultati. Discorso simile per Maverick Vinales, ancora alle prese con i postumi di un infortunio alla spalla che ne sta limitando il rendimento.

Anche Franco Morbidelli vuole invertire la rotta nelle ultime due gare della sua carriera da pilota MotoGP a tempo pieno. Da monitorare inoltre la situazione di Fermin Aldeguer, ancora impegnato nel recupero dall’infortunio alla mano rimediato in Qatar.

Per quanto riguarda Francesco Bagnaia, non prenderà parte al GP del Portogallo. Al suo posto sulla Ducati ufficiale salirà Iker Lecuona, alla sesta presenza stagionale.

IL RITORNO DELLE YAMAHA

Dopo l’assenza nel GP del Qatar dovuta a restrizioni aziendali sui viaggi, il quartetto Yamaha tornerà regolarmente in pista a Portimão.

Saranno presenti Fabio Quartararo e Alex Rins con il team ufficiale Monster Energy Yamaha MotoGP, insieme a Jack Miller e al sostituto di Toprak Razgatlioglu, Augusto Fernandez, con Prima Pramac Yamaha MotoGP.

Per diversi dei piloti della casa di Iwata si tratta delle ultime apparizioni con il marchio giapponese, e Quartararo in particolare può contare su uno storico particolarmente favorevole sul tracciato portoghese.

UN WEEKEND CHE PUÒ ENTRARE NELLA STORIA

Con il titolo piloti che potrebbe essere assegnato in anticipo, due campionati paralleli ancora aperti e numerosi protagonisti a caccia di rilancio, il Gran Premio del Portogallo si presenta come uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione.

Tutti gli occhi saranno puntati su Marc Marquez, chiamato a completare definitivamente la sua rincorsa verso l’ottavo titolo MotoGP e a scrivere un’altra pagina della storia del motociclismo mondiale.

Meteo Gp Portogallo MotoGP 2026

Al momento le previsioni tempo danno tempo velato ma senza rischio pioggia per tutto il weekend

Info Gp Portogallo MotoGP 2026

L’Autodromo Internacional do Algarve è stato inaugurato il 2 novembre 2008 dal WorldSBK quando si sono diretti in Portogallo per il round finale di quella stagione. In termini di layout del circuito attuale ha 15 curve: nove a destra, sei a sinistra. L’ondulazione a Portimao è incredibile e il rettilineo principale permetterà ai piloti della MotoGP di spingere prima della discesa che precede curva 1. Nel 2020 a vincere fu Miguel Oliveira in sella alla KTM Tech3 mentre nella stagione 2021 la prima gara sul circuito portoghese è stata conquistata da Quartararo e la seconda da Francesco Bagnaia. Nel 2022 vinse Fabio Quartararo davanti a Johann Zarco e Aleix Espargarò, mentre nel 2023 Bagnaia vinse sia la Sprint che la main Race. Nel 2024 Vinales vinse la Sprint Race davanti a Marc Marquez e Jorge Martin mentre la gara lunga fu vinta da Martin davanti a Bastianini e Acosta. Lo scorso anno Alex Marquez vinse la gara corta davanti ad Acosta e Bezzecchi mentre la gara domenicale fu vinta da Bezzecchi davanti ad Alex Marquez ed Acosta.

Orari Gp Portogallo MotoGP 2026

Venerdì 20 novembre

Prove Libere 1 Moto3 10:00-10:35

Prove Libere 1 Moto2 10:50-11:30

Prove Libere 1 MotoGP 11:45-12:30

Prove Moto3 14:15-14:50

Prove Moto2 15:05-15:45

Prove MotoGP 16:00-17:00

Sabato 21 novembre

Prove Libere 2 Moto3 09:40-10:10

Prove Libere 2 Moto2 10:25-10:55

Prove Libere 2 MotoGP 11:10-11:40

Q1 MotoGP 11:50-12:05

Q2 MotoGP 12:15-12:30

Q1 Moto3 13:45-14:00

Q2 Moto3 14:10-14:25

Q1 Moto2 14:40-14:55

Q2 Moto2 15:05-15:20

Sprint Race MotoGP 16:00 (12 giri)

Domenica 22 novembre

Warm – Up MotoGP: 10:00-10:10

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (25 giri)

Dove vedere il Gp del Portogallo

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato e anche la diretta di tutte le gare della domenica.

5/5 - (2 votes)