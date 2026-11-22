Marc Marquez Campione del Mondo 2026 e Pedro Acosta non ha dubbi: il Titolo finito nelle mani del fuoriclasse spagnolo è il risultato di una stagione costruita con talento, esperienza e capacità di reagire alle difficoltà.

Secondo il futuro compagno di squadra in Ducati, la rimonta del numero 93 è stata favorita anche dagli errori commessi da Aprilia nella corsa iridata, rendendo inevitabile il trionfo conquistato nel Gran Premio del Portogallo.

Marquez si è laureato campione del mondo nell’ultimo appuntamento dell’anno in Portogallo, riuscendo a recuperare ben 102 punti nei confronti della coppia Aprilia formata da Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Un successo che gli ha permesso di raggiungere quota otto titoli nella classe regina, e dieci complessivi nel Motomondiale.

Durante il campionato sia Martin sia Bezzecchi hanno commesso alcune sbavature decisive, episodi che hanno facilitato la rincorsa del pilota Ducati. Nonostante ciò, Acosta non ha dubbi sul fatto che il merito principale vada attribuito a Marquez.

Per il talento spagnolo, la conclusione è piuttosto chiara: “Più di chiunque altro, Marc meritava questo titolo. La realtà è che Aprilia ha perso un campionato che aveva nelle proprie mani.”

Alla vigilia del GP del Portogallo erano inoltre circolate indiscrezioni su un possibile ritiro di Marquez in caso di conquista del titolo mondiale 2026. Un’ipotesi che il pilota non aveva escluso del tutto, anche se il team manager Ducati Davide Tardozzi si è detto convinto che il campione spagnolo sarà regolarmente in sella alla futura GP27 nella prossima stagione, proprio accanto ad Acosta.

Dichiarazioni Pedro Acosta su Marc Marquez Campione del Mondo MotoGP 2026

“Marc ha dimostrato ancora una volta cosa significa essere un Campione – ha detto Acosta così come riportato da Crash.net – Non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, ha dovuto fermarsi e poi è riuscito a tornare competitivo, vincendo gare e mettendo pressione ai suoi rivali. Aprilia, invece, ha complicato molte cose durante l’anno e alla fine ha perso un titolo che aveva l’opportunità di conquistare. Era qualcosa che mi aspettavo da tempo e, dopo tutto quello che è successo in questa stagione, Marc meritava il Titolo più di chiunque altro. Sono rimasto sorpreso di vederlo così prudente nel weekend decisivo, ma era normale: dopo tutte le rimonte che aveva compiuto, non aveva bisogno di correre rischi inutili per raggiungere il suo obiettivo.”

4.4/5 - (28 votes)