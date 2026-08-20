MotoGP | Zarco anticipa i tempi e sarà in pista ad Aragon

Johann Zarco è pronto a tornare in azione nel Gran Premio di Aragon. Il Team Castrol Honda LCR ha confermato che il pilota francese sarà nuovamente in pista, a condizione che superi con esito positivo la consueta visita medica obbligatoria prevista dal circuito prima di ogni rientro dopo un infortunio.

Il suo stop era arrivato in seguito alla caduta avvenuta durante la gara della domenica al GP di Catalogna, un incidente che lo aveva costretto a fermarsi per recuperare dalle lesioni ai legamenti del ginocchio sinistro. Zarco e il suo staff sanitario avevano scelto un percorso di cura conservativo, evitando l’intervento chirurgico e puntando su una riabilitazione progressiva. Inizialmente, il mese di settembre era stato indicato come possibile finestra per il ritorno alle competizioni, con il GP di Misano come obiettivo realistico.

Nelle ultime settimane, però, il recupero del francese ha registrato miglioramenti più rapidi del previsto. La mobilità del ginocchio è aumentata, la forza è tornata gradualmente e il dolore residuo si è ridotto al punto da permettergli di intensificare gli allenamenti. Zarco ha incrementato il carico di lavoro in modo costante, alternando sessioni su una moto Supermoto a turni sulla Honda CBR1000RR, utilizzata come parte del programma di riabilitazione per ritrovare sensibilità, equilibrio e fiducia.

Grazie ai progressi ottenuti e al via libera del suo team medico, il pilota ha deciso di anticipare il rientro e di presentarsi ad Aragon con l’intenzione di tornare ufficialmente in gara. La partecipazione rimane subordinata al superamento della valutazione medica prevista dal regolamento, ma l’obiettivo è chiaro: essere di nuovo in pista e riprendere il lavoro interrotto dopo l’incidente di Barcellona.

Sia Johann Zarco sia la squadra Castrol Honda LCR guardano con entusiasmo al Gran Premio di Aragon, dove sperano di ricominciare a collaborare direttamente sul tracciato. Il Team ha continuato a lavorare durante la sua assenza, ma il ritorno del pilota rappresenta un momento importante per ritrovare continuità tecnica e proseguire lo sviluppo della moto. Quello del Motorland potrebbe quindi segnare il punto di svolta della sua stagione, con il francese determinato a dimostrare di essere pronto a competere nuovamente ai massimi livelli.

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