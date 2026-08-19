MotoGP

MotoGP | Zarco in pista a tre mesi dall’incidente di Barcellona

Allenamenti ad Andorra per il francese del Team LCR Honda, che proverà a rientrare a Misano

di Alessio Brunori19 Agosto, 2026
MotoGP | Zarco in pista a tre mesi dall’incidente di BarcellonaMotoGP | Zarco in pista a tre mesi dall’incidente di Barcellona

Johann Zarco ha vissuto un momento durissimo tre mesi fa, quando al GP di Catalogna la sua gamba rimase impigliata nella ruota posteriore della Ducati di Pecco Bagnaia.

L’impatto gli provocò la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro e una frattura nella parte inferiore del perone. Il francese, nei giorni successivi, aveva confessato che in certi momenti il suo unico desiderio era semplicemente “tornare a camminare”.

Raccontando l’incidente, aveva spiegato ad AS.com: “Sono bloccato nella ghiaia, urlo dal dolore, la gamba brucia e chiunque si avvicina non osa toccarmi per paura di peggiorare la situazione”. Poi ha aggiunto: “Non avevo mai vissuto nulla del genere.”

Contro ogni previsione, Zarco è riuscito a risalire su una moto nel mese di agosto, al circuito di Andorra, per dare inizio alla fase attiva della riabilitazione. Il programma fisioterapico indicava il GP di Misano, a settembre, come possibile data per il ritorno in MotoGP.

Di recente, il pilota ha pubblicato su Instagram alcune immagini che lo mostrano mentre si allena proprio ad Andorra insieme alla stella del Dakar, Adrien Van Beveren. Il francese del Team Honda LCR ha girato con una Supermoto e ha lavorato anche in bici, segno che il percorso di recupero procede.

4.7/5 - (44 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

TI POTREBBE INTERESSARE

Foto MotoGP SBK

motogp-silverstone-gp-gran-bretagna-2026-00021.JPGmotogp-silverstone-gp-gran-bretagna-2026-00002.JPGmotogp-silverstone-gp-gran-bretagna-2026-00044.JPGmotogp-silverstone-gp-gran-bretagna-2026-00001.JPGmotogp-silverstone-gp-gran-bretagna-2026-00048.JPGmotogp-silverstone-gp-gran-bretagna-2026-00018.JPGmotogp-silverstone-gp-gran-bretagna-2026-00033.JPGmotogp-silverstone-gp-gran-bretagna-2026-00026.JPGmotogp-silverstone-gp-gran-bretagna-2026-00060.JPGmotogp-silverstone-gp-gran-bretagna-2026-00042.JPGmotogp-silverstone-gp-gran-bretagna-2026-00051.JPGmotogp-silverstone-gp-gran-bretagna-2026-00003.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news