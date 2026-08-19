MotoGP | Zarco in pista a tre mesi dall’incidente di Barcellona

Johann Zarco ha vissuto un momento durissimo tre mesi fa, quando al GP di Catalogna la sua gamba rimase impigliata nella ruota posteriore della Ducati di Pecco Bagnaia.

L’impatto gli provocò la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro e una frattura nella parte inferiore del perone. Il francese, nei giorni successivi, aveva confessato che in certi momenti il suo unico desiderio era semplicemente “tornare a camminare”.

Raccontando l’incidente, aveva spiegato ad AS.com: “Sono bloccato nella ghiaia, urlo dal dolore, la gamba brucia e chiunque si avvicina non osa toccarmi per paura di peggiorare la situazione”. Poi ha aggiunto: “Non avevo mai vissuto nulla del genere.”

Contro ogni previsione, Zarco è riuscito a risalire su una moto nel mese di agosto, al circuito di Andorra, per dare inizio alla fase attiva della riabilitazione. Il programma fisioterapico indicava il GP di Misano, a settembre, come possibile data per il ritorno in MotoGP.

Di recente, il pilota ha pubblicato su Instagram alcune immagini che lo mostrano mentre si allena proprio ad Andorra insieme alla stella del Dakar, Adrien Van Beveren. Il francese del Team Honda LCR ha girato con una Supermoto e ha lavorato anche in bici, segno che il percorso di recupero procede.

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