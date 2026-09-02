MotoGP | Test invernali 2027, ecco il programma completo

La MotoGP aprirà una nuova era nel 2027 e ora sono ufficiali le date del primo contatto con la pista. Due test pre‑stagionali precederanno il Season Launch di Rio de Janeiro del 21 febbraio, prima di entrare nel vivo con il primo weekend di gara dell’anno: il GP di Thailandia a Buriram, dal 5 al 7 marzo.

Lo Shakedown Test, riservato ai collaudatori delle Case e ai rookie, si svolgerà al Sepang International Circuit dal 29 al 30 gennaio. Quest’anno sarà immediatamente seguito dal primo test ufficiale per tutti i piloti, il Sepang Test, in programma il 31 gennaio e il 1° febbraio. Per il 2027, ogni sessione avrà una durata di due giorni.

Il paddock si sposterà poi a Buriram, in Thailandia, per il secondo test ufficiale, anch’esso su due giornate: 6 e 7 febbraio.

La MotoGP si muoverà poi verso ovest per il Season Launch, con il Brasile pronto ad accogliere l’edizione 2027. La spiaggia di Botafogo, a Rio de Janeiro, offrirà uno scenario unico per l’evento di apertura, portando la MotoGP nel cuore di una delle città più iconiche al mondo il 21 febbraio.

Riepilogo completo:

Shakedown Test: 29 – 30 gennaio

Sepang Test: 31 gennaio – 1 febbraio

Buriram Test: 6 – 7 febbraio

Season Launch: 21 febbraio

Tutto questo sarà anticipato dal primissimo assaggio della nuova era: il Valencia Test del 1° dicembre 2026, dove i nuovi schieramenti scenderanno in pista per la prima volta con le moto da 850 cc.

Moto2 e Moto3: pre‑season confermata

Anche il programma dei test per Moto2 e Moto3 è definito.

Moto2 avrà un test privato e uno ufficiale; Moto3 un solo test ufficiale.

Nel 2027, tutte le sessioni si svolgeranno al Circuito de Jerez‑Ángel Nieto:

Moto2 Private Test: 16 – 17 febbraio

Moto3 Official Test: 18 – 19 febbraio

Moto2 Official Test: 20 – 21 febbraio

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