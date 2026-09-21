MotoGP | Red Bull Ring, Test Pirelli 2027: Moreira il più veloce

Al Red Bull Ring è andata in scena un’altra giornata chiave per il progetto Pirelli in vista del 2027, anno in cui l’azienda diventerà fornitore unico dei pneumatici per la classe regina.

Diciotto piloti, tra ufficiali, tester e rookie, hanno messo alla prova le nuove soluzioni: Zarco, Moreira e Nakagami per Honda; Razgatlıoglu, Miller, Guevara e Fernandez per Yamaha; Marquez, Morbidelli e Aldeguer per Ducati; Bezzecchi, Fernandez e Savadori per Aprilia; Acosta, Binder, Espargaró, Vinales e Agius per KTM.

Dichiarazioni Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto di Pirelli Test Red Bull Ring MotoGP 2026

“La giornata di oggi al Red Bull Ring rappresenta un ulteriore passo avanti nel programma di sviluppo della gamma Pirelli destinata alla prossima stagione del FIM Grand Prix World Championship, nella quale estenderemo anche alla classe regina il ruolo di fornitore unico che ricopriamo già con successo in Moto2 e Moto3. Si tratta di un percorso articolato, che comprende sia test collettivi come quello odierno sia attività di sviluppo private svolte dai Costruttori, e che culminerà con i primi test ufficiali del 2027 in programma a Valencia all’inizio di dicembre, con la partecipazione di tutti i piloti titolari della prossima stagione.

Siamo soddisfatti dell’esito del test svolto in Austria: i piloti, compresi alcuni rookie che sono stati di grande aiuto portando approcci di guida diversi, hanno avuto la possibilità di valutare soluzioni slick in mescola soft, medium e hard, sia all’anteriore sia al posteriore, utilizzando in alcuni casi i prototipi delle future 850 cc e in altri le moto attuali opportunamente adattate. I feedback raccolti, che sono complessivamente positivi e confermano il buon livello prestazionale delle soluzioni testate in particolare per quanto riguarda grip e stabilità, ci forniscono indicazioni preziose per proseguire lo sviluppo e definire in modo sempre più preciso le caratteristiche della gamma che metteremo a disposizione per la prossima stagione. Ringrazio come sempre Costruttori, Team e piloti per la fattiva collaborazione”.

Il test si è svolto con condizioni meteo ideali, cielo sereno e asfalto tra 19°C e 38°C. Pirelli ha fornito mescole soft, medium e hard per entrambe le ruote, lasciando ai team la libertà di impostare il lavoro, con la raccomandazione di iniziare dalle soluzioni più morbide.

In pista sia i nuovi prototipi da 850 cc sia alcune 1000 cc adattate per simulare la configurazione tecnica del 2027. Tecnici e ingegneri Pirelli hanno raccolto dati cruciali per definire la futura gamma di pneumatici.

Al test, effettuato sia con i prototipi delle future moto da 850 cc sia con le attuali 1000 cc opportunamente modificate, hanno partecipato in totale 18 piloti tra titolari e collaudatori, inclusi alcuni rookie, che hanno testato pneumatici slick in mescola soft, medium e hard.

Il miglior tempo è stato realizzato da Diogo Moreira con la Honda, di seguito i tempi riportati da Sky Sport MotoGP:

01) Diogo Moreira 1’28.4

02) Pedro Acosta 1’28.9

03) Marco Bezzecchi 1’29.1 (con gomma hard)

04) Fermin Aldeguer 1’29.1

05) Johann Zarco 1’29.1

06) Maverick Vinales 1’29.2 (con 1000cc depotenziata)

07) Franco Morbidelli 1’29.4

08) Raul Fernandez 1’29.4

09) Marc Marquez 1’29.5

10) Senna Agius 1’29.6 (con 1000cc)

11) Takaaki Nakagami 1’29.7 (con 1000cc)

12) Brad Binder 1’29.9 (con 1000cc)

13) Maverick Vinales 1’29.9 (con 850cc)

14) Pol Espargaro 1’29.9

15) Toprak Razgatlioglu 1’30.0

16) Jack Miller 1’30.5

17) Izan Guevara 1’30.5 (con 1000cc)

18) Augusto Fernandez 1’31.3

19) Lorenzo Savadori 1’31.5

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