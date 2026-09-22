MotoGP | Valencia sarà la gara finale della stagione anche nel 2027

In attesa della pubblicazione completa del calendario MotoGP 2027, prevista per venerdì 25 settembre, arriva una conferma chiave: il Gran Premio della Comunità Valenciana, al Circuit Ricardo Tormo, sarà nuovamente il round conclusivo del campionato.

Con questa decisione, la stagione 2027 inizierà e si chiuderà in due dei luoghi più iconici del Mondiale: il Buriram International Circuit in Thailandia, già ufficializzato come apertura dal 5 al 7 marzo, e il Circuit Ricardo Tormo, che ospiterà l’epilogo della stagione.

Un circuito simbolo dei finali di stagione

Pochi tracciati sono così legati ai finali MotoGP quanto il Ricardo Tormo. Da quando è entrato in calendario, ha fatto da cornice a decisivi duelli iridati, vittorie memorabili e momenti che hanno segnato la storia del Mondiale.

La sua configurazione “a stadio” crea un’atmosfera unica: gli spettatori possono seguire quasi l’intero giro senza perdere un attimo dell’azione.

Valencia si prepara al finale 2026

La conferma arriva mentre la città si prepara a ospitare il finale della stagione 2026, con un programma ampliato di attività per i tifosi.

Dal complesso della Ciudad de las Artes y las Ciencias fino a Marina Sur, la MotoGP invaderà la città con eventi, musica e il MotoGP Fan Fest, che porterà piloti e spettacoli nel cuore di Valencia.

Il DJ internazionale HUGEL sarà protagonista dell’evento speciale “HUGEL & Friends” a Marina Sur.

Dichiarazioni Carlos Ezpeleta, Deputy CEO di MotoGP Valencia

“Pochi luoghi riescono a catturare lo spirito di un finale di stagione come il Circuit Ricardo Tormo. Circuito, città e tifosi creano ogni anno un’atmosfera speciale, rendendo Valencia la sede ideale per chiudere un’altra stagione di competizione ai massimi livelli.”

Dichiarazioni Juanfran Pérez Llorca, Presidente del Governo valenciano

“Una notizia eccellente per il Circuit Ricardo Tormo e per tutta la Comunità Valenciana. Ospitare il round finale del Mondiale MotoGP è un riconoscimento per gli organizzatori e per i tifosi, che fanno crescere questo evento anno dopo anno.”

Ora l’attesa è per il calendario completo

Con apertura e chiusura già definite, cresce l’attesa per la presentazione ufficiale del calendario MotoGP 2027, che sarà pubblicato venerdì 25 settembre alle 12:00 CET

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