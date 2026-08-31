MotoGP | Quartararo: “Yamaha non vuole farmi provare le Pirelli”

Aria tesa in casa Yamaha, con Fabio Quartararo che dopo il Gran Premio di Aragon non le ha mandate a dire alla casa di Iwata.

Il pilota francese ha accusato la casa giapponese di fargli fare il collaudatore durante i weekend di gara, ad Aragon ha provato ben tre telai e nonostante li avesse subito bocciati, ha dovuto testarli.

Inoltre l’iridato 2021 della MotoGP, che dal prossimo anno correrà con la Honda Factory, ha accusato la casa dei Tre Diapason di non voler fargli provare i pneumatici Pirelli, che dal prossimo anno equipaggeranno tutte le MotoGP.

Una situazione difficile che spiegherebbe anche gli scarsi risultati ottenuti ad Aragon, dove dopo aver rotto il motore nella Sprint Race, non è andato oltre la 18esima posizione nella gara “lunga” della domenica, peggior pilota Yamaha e ultimo della classifica ritiri e cadute a parte.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Aragon MotoGP 2026

“Per il futuro non sono nella posizione di aiutare, e per ragioni personali non voglio aiutare – ha detto così come riportato dalla versione francese di Motorsport – Smetterò di provare 100 cose durante un weekend, anche perché volevo fare i test in Austria ma Yamaha non vuole che io giri con le gomme Pirelli: volevo fare qualcosa, ma non me lo permettono. Personalmente non voglio sviluppare la moto per i piloti del 2027; se possiamo migliorare qualcosa per quest’anno lo farò, ma non mi spingerò al limite e non farò il collaudatore come ho fatto questo weekend.”