MotoGP | Mir salta Giappone e Indonesia

Joan Mir non prenderà parte ai prossimi due appuntamenti del Motomondiale. Il pilota della Honda HRC Castrol sarà costretto a saltare i Gran Premi del Giappone e dell’Indonesia, rispettivamente sedicesimo e diciassettesimo round della stagione 2026, dopo il parere dei medici che stanno seguendo le sue condizioni.

La decisione arriva dopo settimane complicate per il pilota spagnolo, alle prese da diversi mesi con una serie di sintomi che hanno progressivamente condizionato la sua energia e le sue prestazioni in pista. La situazione è peggiorata nelle ultime settimane, fino a rendere impossibile per Mir proseguire regolarmente la stagione.

Joan Mir fermo per 15 giorni: ancora nessuna diagnosi definitiva

Dopo essere stato costretto al ritiro nel Gran Premio di San Marino e aver già saltato il successivo appuntamento in Austria, Mir ha continuato a sottoporsi a una serie di accertamenti presso il Dexeus University Hospital di Barcellona, sotto la supervisione del dottor Angel Charte e del suo team medico.

Gli esami effettuati finora, tuttavia, non hanno ancora permesso di individuare con certezza la causa dei disturbi accusati dal pilota Honda. Proprio per questo motivo, il percorso diagnostico proseguirà nelle prossime settimane.

Il dottor Charte ha consigliato a Mir un periodo di riposo rigoroso e terapia riabilitativa per i prossimi 15 giorni, ritenendo quindi opportuno che il pilota non partecipi né al Gran Premio del Giappone né a quello dell’Indonesia.

“Joan Mir ha accusato diversi sintomi che hanno avuto un impatto sulla sua energia e sulle sue prestazioni per diversi mesi, con un recente peggioramento. Al momento la causa non è ancora stata confermata”, ha spiegato il dottor Angel Charte.

Il Chief Medical Officer della MotoGP ha poi aggiunto:

“A causa della persistenza e della gravità dei sintomi, Mir si è sottoposto a una serie di esami presso il Dexeus University Hospital con l’obiettivo di arrivare a una diagnosi definitiva. Per questo motivo, il consiglio medico è quello di osservare un riposo rigoroso e sottoporsi a diversi trattamenti per i prossimi 15 giorni”.

Honda dovrà scegliere il sostituto di Joan Mir

Le condizioni di Mir continueranno a essere monitorate dal team medico del dottor Charte e sono previsti ulteriori esami al termine del periodo di riposo e riabilitazione. Honda Racing Corporation comunicherà successivamente il nome del pilota che sostituirà Joan Mir nei Gran Premi del Giappone e dell’Indonesia.

Per il campione del mondo MotoGP 2020 si apre quindi una fase di pausa forzata, con l’obiettivo di comprendere finalmente l’origine dei sintomi che lo hanno accompagnato negli ultimi mesi e permettergli di tornare in pista nelle migliori condizioni possibili.