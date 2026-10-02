MotoGP | GP Giappone 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Diretta Qualifiche GP Giappone MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Mobility Resort Motegi, dove, a partire dalle 03:50 (orario italiano, ndr) si disputeranno le qualifiche del Gran Premio del Giappone! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Nelle pre-qualifiche il più veloce è stato Alex Marquez che ha preceduto Pedro Acosta e Marc Marc Marquez. Quarto tempo per Marco Bezzecchi, seguito da Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Fabio Quartararo, Jorge Martin, Diogo Moreira e Johann Zarco. Costretti alla Q1 tra gli altri i nostri Franco Morbidelli, Luca Marini e ancora una volta Pecco Bagnaia.

Alex Marquez il più veloce nel venerdì di Motegi

DIRETTA QUALIFICHE GP GIAPPONE DALLE 03:50

Foto: Michelin