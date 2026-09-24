MotoGP | Portimao confermato almeno fino al 2029

Un nuovo accordo tra MotoGP e l’Autodromo Internazionale dell’Algarve (AIA) garantirà la presenza del Gran Premio del Portogallo nel calendario iridato per altre tre stagioni, confermando il ruolo sempre più importante dell’appuntamento di Portimao nel campionato mondiale.

Il circuito portoghese ha fatto il suo debutto nel calendario MotoGP nel 2020, riportando il Motomondiale in Portogallo per la prima volta dal 2012. Dopo un nuovo appuntamento nel 2021, il tracciato si è ritagliato uno spazio stabile nel campionato a partire dal 2023, accompagnato da una crescita costante di pubblico e visibilità internazionale. Nel 2025 il Gran Premio del Portogallo ha accolto oltre 166.000 spettatori nel corso del weekend, stabilendo il record di presenze per un evento MotoGP all’Algarve International Circuit.

La presenza della MotoGP rappresenta inoltre una vetrina importante per il Portogallo e per la regione dell’Algarve, contribuendo ad accrescere la visibilità della destinazione sui mercati internazionali e rafforzando il ruolo dell’area come sede abituale di grandi eventi sportivi. Il Gran Premio genera anche un impatto significativo sul turismo locale, favorendo la domanda di strutture ricettive, ristorazione, trasporti e altri servizi collegati alla manifestazione.

L’edizione 2026 del Repsol Gran Premio del Portogallo MotoGP si svolgerà dal 20 al 22 novembre. Sul tracciato soprannominato “rollercoaster” torneranno alcuni dei protagonisti della stagione, tra cui il leader del campionato Jorge Martín (Aprilia Racing), il sette volte campione del mondo Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) e Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), vincitore del GP del Portogallo 2025.

Dichiarazioni Jaime Costa, CEO dell’Algarve International Circuit Rinnovo Portimao

“Questo rinnovo contrattuale rappresenta un segnale di fiducia nel lavoro svolto dall’Algarve International Circuit e da tutte le persone e le organizzazioni che contribuiscono all’organizzazione del Gran Premio del Portogallo. L’estensione di tre anni del contratto MotoGP garantisce che il Portogallo e l’Algarve consolidino il proprio posto sulla mappa dei grandi eventi sportivi mondiali e conferma l’eccellenza del nostro circuito e dei nostri eventi.”

Dichiarazioni Carlos Ezpeleta, Deputy CEO di MotoGP Rinnovo Portimao

“Il ritorno del Gran Premio del Portogallo all’Algarve International Circuit ha portato una nuova dimensione al campionato fin dal momento del suo ingresso nel calendario. Il suo tracciato impegnativo ha dato vita a gare indimenticabili e lo ha reso rapidamente uno dei preferiti sia dai piloti che dai tifosi. Siamo entusiasti di continuare a costruire su questo slancio, facendo crescere ulteriormente l’evento e trasformandolo in una celebrazione ancora più grande della MotoGP, offrendo esperienze indimenticabili agli appassionati di tutto il Portogallo.”

Dichiarazioni Pedro Machado, Segretario di Stato per il Turismo Rinnovo Portimao

“Il fatto che la MotoGP rimanga in Portogallo fino al 2029 è molto più della semplice prosecuzione di una grande competizione internazionale: è un segnale di fiducia nel futuro del Paese e nella capacità del settore turistico portoghese di generare valore, promuovere le regioni e rafforzare il ruolo del Portogallo nel mondo. Questa è l’ambizione che vogliamo consolidare: trasformare i grandi eventi in catalizzatori di visibilità, sviluppo sostenibile e nuove opportunità per il settore, rafforzando una destinazione che guarda al futuro con fiducia, visione e capacità di ispirare nuovi pubblici e mercati.”

Dichiarazioni Carlos Abade, presidente di Turismo de Portugal Rinnovo Portimao

“La MotoGP è un’importante piattaforma per la promozione del Portogallo all’estero e ha contribuito ad aumentare la notorietà del Paese come destinazione tra milioni di appassionati in tutto il mondo. Questo impegno rafforza la capacità e l’interesse del Portogallo nell’ospitare eventi di rilevanza globale.”

Dichiarazioni André Gomes, presidente di Algarve Tourism Rinnovo Portimao

“Garantire la presenza della MotoGP in Algarve fino al 2029 è un’ottima notizia per la regione. Si tratta di un evento con un’enorme visibilità internazionale, che attira migliaia di visitatori, genera attività economica e rafforza l’immagine della destinazione. Ha inoltre il vantaggio di svolgersi al di fuori dell’alta stagione, in un periodo in cui vogliamo continuare a crescere. Sono proprio eventi di questo tipo che aiutano l’Algarve ad affermarsi come destinazione attiva durante tutto l’anno e a consolidare la propria posizione tra le principali mete turistiche internazionali.”