MotoGP | Mugello confermato almeno fino al 2031

Il Motomondiale ha ufficialmente rinnovato l’accordo con l’Autodromo Internazionale del Mugello, garantendo la presenza del Gran Premio d’Italia nel calendario iridato almeno fino al termine della stagione 2031. Una conferma importante per uno dei circuiti più iconici e amati dell’intero campionato.

Il nuovo accordo consolida il legame tra MotoGP e l’impianto toscano, da sempre apprezzato per l’atmosfera unica creata dai tifosi italiani, per il suggestivo contesto paesaggistico e per le gare spettacolari che regala ogni anno.

Dopo aver celebrato nel 2025 il cinquantesimo anniversario dal primo Gran Premio motociclistico disputato sul tracciato toscano, il Mugello continua a rappresentare una delle tappe più prestigiose del calendario. Considerato uno dei circuiti più veloci e affascinanti del motociclismo mondiale, ha confermato il proprio richiamo internazionale anche nel 2026, quando il weekend del GP d’Italia ha fatto registrare il record di 178.723 spettatori.

Dichiarazioni Carlos Ezpeleta, Deputy CEO di MotoGP Rinnovo Mugello

“Il Mugello è molto più di una sede di un Gran Premio. È una delle case spirituali della MotoGP, dove la passione dei tifosi italiani e la storia del nostro sport creano un’atmosfera diversa da qualsiasi altra. Ogni anno ci ricorda perché continua a essere uno degli eventi più speciali del calendario e siamo orgogliosi di garantirgli un posto nel futuro della MotoGP.”

Dichiarazioni Paolo Poli, CEO e Direttore del Mugello Circuit Rinnovo Mugello

“Il rinnovo di questo contratto per ospitare il Gran Premio d’Italia della MotoGP fino al 2031 dimostra il nostro impegno, insieme a Ferrari, per il futuro del Mugello Circuit. Fornisce una solida base per il continuo sviluppo dell’autodromo, assicurando che rimanga un punto di riferimento a livello internazionale e uno degli appuntamenti chiave del calendario MotoGP per gli appassionati di tutto il mondo. Nel 2025 abbiamo celebrato 50 anni di storia dal primo Gran Premio motociclistico disputato sul circuito toscano nel 1976. Con questo rinnovo, quella storia continua, aprendo un nuovo capitolo per il Mugello, la Toscana, l’Italia e la MotoGP.”

Anche le istituzioni locali hanno accolto con entusiasmo la notizia. Il prolungamento dell’accordo viene visto come un’opportunità per rafforzare ulteriormente il ruolo del circuito nel panorama sportivo internazionale e per valorizzare il territorio toscano attraverso eventi di rilevanza mondiale.

Dichiarazioni Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana Rinnovo Mugello

“Consolidare il nostro rapporto con la MotoGP fino al 2031 è una conferma della forza e del potenziale della nostra regione. Il Mugello Circuit rappresenta un’eccellenza per la Toscana e per l’Italia intera. Questo rinnovo rafforza ulteriormente l’importante ruolo che il circuito e i grandi eventi sportivi possono svolgere nel promuovere crescita, visibilità internazionale e sviluppo turistico. Situato alle porte di Firenze, il Mugello è una risorsa strategica per il nostro territorio e siamo impegnati a sostenere il circuito affinché i grandi eventi possano agire sempre più da catalizzatori di visibilità, sviluppo sostenibile e nuove opportunità. Ciò significa rafforzare la Toscana come destinazione che guarda al futuro con fiducia e visione, con l’ambizione di raggiungere nuovi mercati e attrarre nuovi investimenti.”